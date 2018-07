"Este año la inflación tendrá un piso del 30%", dice economista

El economista Rodolfo Santangelo advirtió ayer que "el número de 30 por ciento de inflación para el año se transforma en un piso", mientras pronosticó que la actividad económica en el segundo semestre será "negativa".

"El freno de la economía empezó con la sequía", subrayó y puntualizó que "desde junio se ven los efectos de la caída de salario real y el corte de crédito por las tasas".

En ese sentido, el economista señaló: "La seguridad es que en el segundo trimestre la actividad dio negativa y todo el segundo semestre va a ser negativa".

"Volveremos a tener la maldición de que en los años pares la economía cae", evaluó y analizó que se trata de "un momento de sobrevivir y esperar a ver qué hay al final del túnel".

El martes el Indec difundirá los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio y al referirse a esa cuestión, advirtió sobre una aceleración en el costo de vida.

De ese modo, estimó que la inflación de julio y agosto se ubicará en torno a 3,5 por ciento.

"El número de 30 por ciento de inflación para el año se transforma en un piso", alertó.

Según su entender, el Gobierno "cometió el error de pensar que el único desafío era conseguir plata en los Estados unidos".

"No entendió que las Lebac eran una bomba de tiempo", fustigó en diálogo con Radio Mitre.

Al referirse al Fondo Monetario Internacional, aseguró que "se ha puesto un programa fiscal muy exigente para el año próximo".

"No es cuestión de agrado o no agrado, sino de hacer cuentas. Hay que hacer en un año lo que no se hizo en tres", insistió.

"El FMI viene a poner orden", destacó Santangelo, quien resaltó que habrá "cuatro trimestres de recesión y caída".

En tanto, consideró que "las tasas de interés de esta magnitud son sostenibles sólo unas semanas" al argumentar que "sólo sirve por poco tiempo".