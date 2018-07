"Pity cometió un error, no es un asesino",dijo la madre

"Pity" Álvarez pasó su primera noche detenido en el penal de Ezeiza. Ayer al mediodía su madre fue a visitarlo junto a su abogado, pero no pudo verlo.

El músico está acusado de matar a tiros a Cristian Díaz (36), que vivía en el barrio Samoré de Villa Lugano, igual que él. Se negó a declarar frente al juez, pero horas antes, al momento de entregarse, había confesado el crimen ante los medios. "Era él o yo", aseguró.

La mamá de Alvarez, Cristina, llegó a la cárcel acompañada por Claudio Calabressi, un abogado diferente al que acompañó a su hijo a entregarse. Pero no pudo verlo, según confirmó el mismo letrado.

Más allá de quién representará al exlíder de Viejas Locas en la causa, se estima que uno de los objetivos de la defensa será que lo declaren como inimputable.

No es la primera vez que "Pity" se enfrenta a una causa penal, ni tampoco que la Justicia evalúa si puede ser juzgado. En 2014 fue absuelto por agredir a un fan y a su madre, y amenazarlos con un arma. Aunque la fiscalía había pedido una condena a cuatro años de cárcel y que le ordenaran someterse a un tratamiento contra la adicción a las drogas, el Tribunal Oral Criminal 20 de Capital Federal consideró que era inimputable.

Una situación similar se dio en 2010, cuando amenazó con un arma y le rompió el celular a una admiradora que era menor de edad. Una pericia psiquiátrica realizada a raíz de ese caso, indicó que Alvarez "en el momento de suceder los hechos investigados no ha podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones".

El informe también puntualizaba que "tiene un trastorno de personalidad con poliadicción a sustancias psicoactivas que lo han presentado como descompensado en distintas situaciones", y que "es propenso a la acción antes que al razonamiento".

Antes de visitarlo en el penal de Ezeiza, la mamá de Alvarez había reconocido ante las cámaras de TN que su hijo cometió "un error". "No es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino", dijo.

La mujer aseguró que el cantante era hostigado por la víctima y por otros vecinos, que le pedían plata o cosas constantemente. "Siempre que él (Pity) salía de su casa, alguna cosita existía, un roce o un cobro de peaje, ya sea de dinero o de otras cosas", precisó.

Dio a entender, además, que su hijo podría suicidarse: "Dijo que prefiere estar muerto, que no va a soportar esto porque nunca se imaginó llegar a esta situación. En una oportunidad, cuando tuvo un accidente automovilístico, me dijo ‘si llego a matar a alguien, yo también me mataría’", afirmó.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está en el penal de Ezeiza, en el pabellón psiquiátrico en el marco del Programa Integral de Salud Mental Argentino (Prisma). Allá, tiene como compañera a la falsa médica Giselle Rímolo. Por ese pabellón también pasaron José López y el ex líder de Callejeros, Patricio Fontanet.