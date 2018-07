Multitudinaria participación en el tradicional Festival de la Empanada

Con una gran convocatoria se realizó ayer una nueva edición del tradicional Festival de la Empanada, oportunidad en la que familias completas pudieron degustar una amplia variedad de sabores de este plato típico y a la vez disfrutar de una agradable tarde, con música en vivo de la mano de conjuntos folclóricos. El evento, que se realizó por décima vez consecutiva, tuvo lugar en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes) y contó con la participación de numerosos emprendedores gastronómicos de distintas localidades de la provincia.

Como ya es costumbre, junto al inicio de la temporada turística invernal, el Municipio capitalino llevó delante el Festival de la Empanada, un evento que permite, por una lado lucir y promocionar la labor de los emprendedores gastronómicos locales, y a la vez generar un espacio para el encuentro en familia, el cual se suma a la agenda de actividades previstas para el receso invernal.

Con un predio colmado y con la totalidad de las mesas ocupadas, los más de veinte stands de comida que se montaron lograron lucirse y satisfacer la gran demanda de comensales que se congregaron para degustar una amplia variedad de empanadas, cada una con su particularidad y sabor característico.

De carne, de pollo, de queso, matambre, árabes, jamón y queso, son solo algunas de las variedades que se ofrecieron en el lugar, a las que se sumaron otras más novedosas como las empanadas de carne de llama, cordero, charqui, mondongo, caprese, osobuco, que pese a ser poco comunes tuvieron gran aceptación.

Para la ocasión, se dispuso la presencia de un jurado integrado por diez personas de distintos ámbitos, quienes fiscalizaron la elaboración de las empanadas y degustaron cada una de las propuestas que ofreció cada stand. Cada producto recibió una puntuación, evaluando tanto el sabor, los ingredientes empleados, la masa, el recado, el repulgue, el punto de cocción, entre otros aspectos que permitieron elegir a la mejor empanada.

Así, de un total de veinte concursantes, Mirta Toconás fue elegida por el jurado como la gran ganadora, por cuanto logró lucirse con sus sabrosas empanadas, al igual que Getrudis Castillo e Irma Ortiz, quienes se ubicaron en segundo y tercer lugar.

Con la presencia de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Raúl Jorge, Toconás fue distinguida con el primer premio consistente en un horno, una herramienta de trabajo que le permitirá reforzar su actividad. La emprendedora gastronómica se mostró muy emocionada y sobre todo sorprendida ya que, según dijo, es la primera vez que participa en el festival pese a que desde hace años se dedica a la elaboración de empanadas. "No lo puedo creer, porque es la primera vez que participo y no me lo esperaba. Yo me crié haciendo empanadas, vivo de esto y ahora trabajo vendiendo los domingos en la feria mayorista de Alto Comedero", sostuvo Toconás.

Aclaró que ayer, en su stand ofreció diez variedades de empanadas, entre ellas de carne, mondongo, pollo, queso, llama, cordero, charqui, y que tuvo una gran demanda, por lo que las ventas fueron muy buenas.

La propuesta gastronómica se extendió hasta la tarde donde la gente aprovechó para disfrutar de los conjuntos folclóricos que tocaron en vivo, además de degustar productos dulces que también se comercializaron en algunos stands. No faltaron los mates, bollos y buñuelos.

Empanadas sin Tacc, para celíacos

Un aspecto distintivo y que causó una grata sorpresa para muchos, fue la inclusión de un stand con empanadas aptas para celíacos, libres de gluten, una propuesta llamativa por cuanto no es habitual que este tipo de comida se ofrezca en ferias y festivales gastronómicos. Este emprendimiento no solo tuvo su lugar en el predio, sino que obtuvo una muy buena recepción por quienes conviven con esta condición, ya que pudieron compartir en familia y con amigos, igual que cualquier comensal, sin ningún tipo de limitación.

La iniciativa estuvo a cargo de Érica Wienhausen, propietaria de “Celia Quinna” un emprendimiento dedicado a la elaboración de alimentos libres de gluten, que impulsó la inclusión de un stand dentro del festival, con la intención de que las personas con celiaquía puedan consumir empanadas y otros productos dulces, sin quedar excluidos.

Wienhausen, quien es celíaca, señaló que es la primera vez que se incluye un emprendimiento gastronómico de estas características en un festival popular, y en particular en el festival de la Empanada, lo cual es muy importante “para que los celíacos seamos incluidos”. Es que según relató, “muchas veces optamos por no ir a los festivales porque no tenemos qué comer y si vamos tenemos que llevar comida de la casa; además es necesario que en Jujuy se hable más de celiaquía y que podamos ser incluidos”.

Destacó la demanda que tuvieron sus productos, tanto de quienes estaban anoticiados de que habría un stand con alimentos sin Tacc, como así también de muchas personas que se acercaron sin saber y se dieron con la sorpresa. “Mucha gente me transmitió su alegría y su admiración al ver que podían conseguir algo apto, seguro y poder disfrutarlo en el evento como todos, eso fue muy gratificante”.

Asimismo, recordó que los alimentos para celíacos deben ser libre de trigo, avena, cebada y centeno (tacc); para ello se debe emplear materia prima especial, certificada, y a la hora de la preparación también se deben tener cuidados especiales. “Al ser celíaca, soy muy estricta con las normas de higiene para evitar la contaminación cruzada de nuestros alimentos” dijo.

Receta sin gluten

En el caso particular de las empanadas, explicó que éstas se elaboran a partir de una mezcla de harinas que incluye harina de arroz, fécula de maíz y de mandioca. Aclaró que en esta oportunidad, el stand contó con una importante variedad de sabores, tales como carne, pollo, caprese, jamón y queso, queso y cebolla, quinua, cuatro quesos, además de productos dulces como lemon pie, pasta frola, pochoclos, entre otras cosas.

Wienhausen remarcó que además de ser complejo el proceso de elaboración, la materia prima que se emplea es cara y lamentablemente eso debe traducirse en el precio final del producto. “Un kilo de harina para nosotros cuesta $90, y a eso se suma el resto de los ingredientes, entonces eso es lo que justifica el precio del producto, que siempre es más caro”.

Una propuesta de recreación turística

El intendente Raúl Jorge, participó del festival, celebró la gran convocatoria lograda y agradeció la participación de los vecinos. El jefe comunal, remarcó el éxito que tuvo el evento, el cual ya forma parte del calendario turístico de invierno. “Ver la vieja estación rebosante de gente, disfrutando de nuestros artistas y acompañando esta sana competencia que involucra a emprendedores de distintos sectores, es muy gratificante”, señaló.

A la vez destacó la importancia de revalorizar la gastronomía local para potenciar a los emprendedores y continuar propiciando actividades para posicionar a San Salvador de Jujuy como un polo de distribución y recreación turística. “Esto se logra con este tipo de eventos en donde tanto los vecinos como los turistas pueden disfrutar de una instancia gastronómica y cultural, con precios accesibles para todos”, remarcó.

Por su parte, el secretario de Turismo y Cultura municipal, José Rodríguez Barcena, destacó la realización del evento, haciendo hincapié en que “es una manera de visibilizar el trabajo de los productores, revalorizando nuestros sabores y en especial propiciando un espacio para compartir en familia”.