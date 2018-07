Grandes expectativas para la temporada invernal

El ministro de Turismo de la Provincia, Federico Posadas, sostuvo que se trabaja en posicionar a la capital como un centro distribuidor de la provincia y destacó que las expectativas para la temporada invernal son inmejorables, "con niveles de reserva muy altos". En una entrevista exclusiva con este matutino, habló también del programa "Jujuy a la carta" con el que se aspira que el sector gastronómico responda a las necesidades de los turistas, puntualmente abriendo los domingos y recibiendo tarjetas de crédito. En ese marco dijo que acordaron establecer un sistema de turnos similar al de las farmacias. Así en los locales se exhibirá "una grilla diciendo cuáles son los restoranes de turno para que el turista sepa dónde ir y qué alternativas tiene". La idea es armar una red "hasta que de a poquito vayamos generando un efecto positivo y vayan abriendo todos", explicó.

Hoy el turismo representa cerca del 5% del "producto bruto geográfico" y se aspira que en el año 2024 alcance el 10%.

La política oficial de afianzar a San Salvador de Jujuy como un centro de distribución generó inquietud entre los operadores hoteleros de la Quebrada, quienes temen verse perjudicados. Posadas aclaró que "en realidad los va a potenciar más todavía porque vamos a distribuir desde otros puntos del norte y desde la capital. Es un poco lo que pasó con el Carnaval es la analogía que nosotros hacemos a los que tienen ese miedo. Cuando generamos eventos en la capital y los potenciamos no partió la Quebrada que se siguió llenando. Lo que logramos fue distribuir mejor las temporadas altas del carnaval en toda la provincia y los niveles de ocupación en la Quebrada no han decrecido. El crecimiento de la capital no ha sido en desmedro del resto de la provincia", agregó.

Paralelamente se trabaja en potenciar el turismo fuera de estación, mientras estudian propuestas de inversores privados vinculadas con la construcción de un centro de convenciones en la Ciudad Cultural, un casino y un hotel de cinco estrellas.

El Museo "Lola Mora" es un hecho, anticipó al precisar que funcionará en el ámbito del Museo "Pasquini López" y un espacio cedido por la Rural. Está proyectado un centro de convenciones, un edificio corporativo y el emplazamiento de las esculturas originales de Lola Mora, mientras que las réplicas se ubicarán en los jardines de la Casa de Gobierno. También avanzan las conversaciones con las comunidades aborígenes para la instalación de un centro de interpretación en las Salinas Grandes. Las comunidades se harían cargo de la administración del espacio que incluiría sectores para la venta de artesanías y un restaurante con la gastronomía del lugar. La obra, que demandará una inversión de 36 millones de pesos, cuenta con financiamiento del Ministerio de Turismo de la Nación. En materia de conectividad aérea, dijo que era auspicioso para Jujuy "el hecho de tener un aeropuerto que va a duplicar su capacidad operativa dentro de un año y la nueva política aero comercial del país". Por lo pronto, Latam expresó que está interesada en empezar a volar a Jujuy y una empresa privada chilena mostró interés en conectar Antofagasta o Iquique con nuestra provincia de manera permanente, mientras se inician conversaciones con Avianca.

"Desde el 2015 a 2017, hemos duplicado la cantidad de asientos en vuelos que comunican a Jujuy con distintos puntos y aumentó la participación de turistas que llegan vía aérea", aseguró al concluir.

Semestre cultural

Así como el 2018 es el Año del Turismo, el segundo semestre será el de la Cultura dijo el ministro Federico Posadas al precisar que arrancó este mes con "Recreo largo" y ferias de rebozo que rotarán por distintos puntos de la provincia. Luego se viene el Agosto de la Pachamama, con actividades diarias, entre ellas el Mercado de Industrias Creativas Argentinas (Mica), orientado al desarrollo, la profesionalización, la articulación y la circulación de las industrias de los distintos sectores creativos, y el Festival de la Pachamama en la Ciudad Cultural, además de festividades en honor de la madre tierra en las cuatro regiones. En septiembre, Festival de Cine de las Alturas y la Fiesta de los Estudiantes; en octubre, la Expojuy, y en noviembre el Festival Corazón Andino, con mapping en Los Colorados, orquestas tocando en Hornocal, Cerro de los siete colores, las Salinas y capital.