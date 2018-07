Finalmente habló Quique Estevanéz en caso Calu Rivero- Juan Darthés

Mucho tiempo mantuvo el silencio, y ahora finalmente el productor de televisión Enrique "Quique" Estevanez habló de la situación de Calu Rivero y Juan Darthés. Él era el productor de la novela “Dulce amor”, donde ocurrieron los hechos que la actriz denuncia como acoso por parte de su compañero.

Estevanez contó por primera vez lo que vivió cuando estaban en "Dulce amor", que salió por Telefe.

"Sería lindo que Darthés y Calu Rivero se reúnan y hablen. En definitiva, sería lindo que no pasen estas cosas", arrancó el productor televisivo.

"Calu me vino a ver sobre el final de la tira, ya que nosotros teníamos arreglado que se iba dos meses antes a estudiar inglés, y me dijo que estaba incómoda y que no iba a volver, no me dio explicaciones", afirmó Quique.

Y agregó: "No hablé de ese tema con Darthés, Calu no quería hablar de eso. Yo le ofrecí juntarla con él, pero no quería saber nada. Si a Juan me lo cruzo, hablo".

"Para mí, lo de Calu es un tema terminado y trabajaría con ambos nuevamente. Creo que entre ellos faltó una conversación ", finalizó.