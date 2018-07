"Los cuidados paliativos son un derecho universal"

-Se está implementando el sistema de cuidados paliativos y provisión de opioides en Jujuy ¿Cómo se da?

-El programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer empezó a trabajar con la provincia tan solo en septiembre del año pasado. Y fue un trabajo tan bueno y tan productivo que estamos a pocos meses y se está haciendo el lanzamiento del programa a nivel nacional y a la vez la provisión pública de opioides de producción nacional. Y asociado a Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que también va a instaurar un sistema piloto de vale federal para allanar las barreras de acceso a los opioides para la población general.

-¿Esto implicaría allanar acceso a otros opioides no autorizados?

-No. La restricción de opioides está muy ligada a las drogas ilícitas, las formas de prescribir están bastante restringidas. Este vale federal lo que se pretende es que la firma sea electrónica y se agilice el proceso desde que el médico prescribe hasta que el paciente lo recibe. La idea es que la provisión sea gratuita y de fácil acceso.

-¿Con este programa de opioides, qué antecedentes hubo?

-Antecedentes es un piloto chiquito que hubo previamente, que era para poner a punto la producción de opioides, y ésta es la primera provincia del país que va a implementar a nivel provincial los cuidados paliativos y el control del dolor que es un derecho universal.

-¿Van a implementarlo en otras provincias?

-Estamos en proceso. Hay algunas provincias que ya están prontas a hacer el lanzamiento también. Pero esta es la primera experiencia que tenemos, y estamos contentos de que todo el sistema de salud se esté capacitando, médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, y agentes sanitarios.

-¿Se prevé también capacitación virtual?

-Quedamos en contacto con la Provincia, con los cursos virtuales por especialidades, para enfermeros, agentes sanitarios, médicos. Y hay una línea telefónica para asistir permanentemente al médico que tiene una duda, que no lo puede resolver y puede llamar gratuitamente y se lo asiste desde el Instituto nacional (del Cáncer).

-Se habló de que algunas provincias produzcan opioides... ¿Cómo se está dando?

-No sería imprescindible que haya fabricación en cada provincia, lo cual podría ser. Hay un laboratorio en Santa Fe, que es público nacional y provincial, que ya ha puesto a punto la técnicas de producción a gran escala.

-¿Desde el Instituto se ha abordado el uso de cannabis medicinal, cuyo uso aún se debate?

-El uso de cannabis medicinal todavía es experimental. Se ha creado un programa para uso experimental controlado en sistema nervioso, en epilepsia refractaria, y como analgésico es muy pobre la evidencia para su uso. No estaría entre las prioridades de uso entre los primeros medicamentos porque la potencia analgésica es muy baja, y además que no hay producción nacional, hay que importarla y de muy alto costo. Tampoco está clara la vía de administración, si en gotas, si en aceites, vía endovenosa o inhalatoria, hay muchas vías y por eso es que la evidencia es muy dispersa y no es concluyente.

-¿Cómo es el panorama de cáncer en el país?

-Los más importantes son el cáncer de colon, de mama, de pulmón, de próstata. Para los tres primeros hay factores conocidos de prevención como dejar de fumar para el cáncer de pulmón, y programas de tamizaje y prevención secundaria para el colon y mama, así como cáncer de cuello uterino en la cual la provincia ha sido pionera en la prevención con el test de VPH (Virus de Papiloma Humano). En las mujeres el primero es el cáncer de mamas seguido del cáncer de cuello uterino, que también tiene una distribución regional. En las provincias del Norte del NEA y NOA el cáncer de cuello es la primera causa de muerte. La mortalidad ha empezado a bajar en la provincia de Jujuy gracias a la estrategia que se viene desarrollando desde 2012 con el Programa Nacional de Cuello (de útero).

-¿Esto está vinculado a un factor geográfico, cultural, o de acceso a la salud?

-Tiene que ver con el índice de desarrollo humano más que geográfico. Las provincias con menor desarrollo económico tienen mayor problema con el cáncer de cuello uterino.