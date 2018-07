Propuesta para moto vehículos secuestrados

Si los propietarios no los reclaman en 90 días pasarán al patrimonio provincial.

El diputado provincial del bloque Primero Jujuy, José Marcelo Nasif, propició que los moto vehículos secuestrados por la policía -cuyos propietarios no las reclamen en un lapso de treinta días- se incorporen al patrimonio provincial, destinándolas, por ejemplo, a los agentes sanitarios que recorren grandes distancias, muchas a veces a pie, en el cumplimiento de su labor.

En un proyecto de ley, el legislador puso de relieve que la iniciativa tiene como objetivo "el descongestionamiento del espacio de los inmuebles en los cuales funcionan las unidades policiales de la provincia, ya sea con rango de comisaría regional o destacamento", dando al mismo tiempo un destino "a los moto vehículos secuestrados y que en condiciones de ser utilizados por organismos en funciones destinadas directa o indirectamente a cubrir actividades esenciales del Estado Provincial".

Nasif consideró que en el caso puntual del Ministerio de Salud, "en relación a los agentes sanitarios que en todos los casos tienen que hacer de a pie su labor de carácter preventivo, sería útil dotarlos de estos moto vehículos para cumplir con su labor que de esta manera se multiplicaría siendo más eficaz y eficiente".

Asimismo agregó que este proyecto "iría en armonía con el que fue presentado el 2 de enero del corriente año donde se propondría la subasta de los bienes secuestrados. Se propone que haga uso el estado en carácter de depositario judicial de los moto vehículos que no hayan sido retirados luego de su secuestro en plazo de 30 días". De esta manera, entendió que se avanzaría en "cubrir las necesidades de los 360 puestos de salud que hay en la provincia en primera instancia con uno o dos de estos rodados, según el caso y las características de la zona a cubrir, y de allí la asignación de los mismos por cilindrada y otras particularidades de los mismos". En segunda instancia -agregó- "y de la misma forma que el procedimiento anterior se asigne los moto vehículos a comisarías y destacamentos policiales de la provincia y así mejorar el servicio de seguridad pública". En los articulados propuso que se autorice al Ejecutivo "a arbitrar los medios necesarios para que se proceda a la disponibilidad en carácter de depositario de manera individual y posteriormente general de todo moto vehículo que se encuentre depositado, exclusivamente con motivo de los secuestrados productos de controles vehiculares realizados en la vía pública, y que no fueren retirados por sus titulares en el plazo de 90 días o no se hubiere acreditado propiedad de los mismos en el mismo plazo. Pudiendo destinar los mismos para uso de funciones de los agentes que cumplan actos relacionados en forma directa o indirecta al servicio de salud y seguridad".