Boca jugará contra el Barcelona de Messi en el Camp Nou

Boca jugará contra el Barcelona de Lionel Messi , por la Copa Joan Gamper. La noticia se la confirmaron a LA NACION dirigentes del club de la Ribera, quienes a pesar de que la fecha, 15 de agosto, es en plena competencia oficial, la vidriera que supone enfrentar a su par catalán en el Camp Nou no es para desaprovechar.

Será la primera vez que el crack rosarino enfrentará a los Xeneizes, ya que en la última visita de Boca a Barcelona, en 2008, la Pulga no pudo decir presente por estar con la selección argentina olímpica, preparando la competencia en los Juegos de Beijing.

Aquella vez, el triunfo quedó en manos de los locales por 2 a 1. Boca formó con Mauricio Caranta; Hugo Ibarra, Julio César Cáceres, Gabriel Paletta, Claudio Morel Rodriguez; Lucas Castromán, Sebastián Battaglia, Jesús Dátolo; Leandro Gracián; Ricardo Noir y Martín Palermo. En la segunda etapa ingresaron Alvaro González, Facundo Roncaglia, José María Calvo, Cristian Chávez, Fabián Vargas, Walter Gaitán, Damián Díaz, Neri Cardozo y Lucas Viatri. Barcelona, en tanto, formó con varios suplentes. Pinto; Córcoles, Márquez, Piqué, Sylvinho; Busquets, Touré, Gudjohnsen; Hleb, Bojan y Henry. En el segundo tiempo ingresaron Jeffren, Puyol, Abidal, Xavi, Keita, Iniesta, Víctor Vázquez, Eto'o y Pedro. Viatri había puesto en ventaja a Boca, pero sobre la hora, Puyol marcó el 1 a 1 a los 91, y Eto'o sentenció el 2 a 1 en el quinto minuto de descuento.

Además de la ya citada de 2008, las anteriores fueron las siguientes:

2003: 1-1 vs. Barcelona (gol de Tevez y derrota 3-5 por penales)

1984 (1-9 vs. Barcelona, la peor goleada que sufrió el Xeneize en toda su historia)

1984 (2-1 a Aston Villa, en el primer partido entre un equipo argentino y uno inglés después de Malvinas)

1977: 0-1 vs. Schalke 04, de Alemania (semifinales)

1977: 1-2 vs. Slovan CHZJD Bratislava, de Eslovaquia (tercer y cuarto puesto)

1967: 0-2 vs. Atlético Madrid (semifinales)

1967: 1-0 a Bayern Munich, tercer y cuarto puesto)

