"Nuestro esfuerzo está en la secundaria"

La secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Natalia García Goyena, indicó que los datos del Operativo Aprender permiten tomar decisiones correctas y focalizar los esfuerzos en donde hay mayores necesidades, como por ejemplo el nivel secundario.

El 30,8% de alumnos de secundaria tiene sobreedad en Jujuy. Tucumán posee el menor porcentaje de sobreedad, 23,4%.

En diálogo con El Tribuno, la funcionaria se refirió a los índices de la tasa de repitencia que arrojó el Operativo Aprender para la provincia al indicar que muestran la capacidad de contención del nivel primario. Y en comparación con la cifra de nivel secundario que creció en los últimos años explicó que hubo muchos años anteriores que la promoción directa por decreto no dejaba ver los índices reales de repitencia y cuando la situación se normalizó la tasa creció sin que esto signifique que en la realidad se incrementaron los repitentes.

Sin embargo, Goyena admitió que aun así "esto no quiere decir que estemos mejor" y aseguró que teniendo en cuenta que los índices de nivel secundario son más graves que en primaria, "desde el año pasado estamos trabajando en la transformación de la secundaria, porque entendemos que la situación no solo tiene que ver con la repitencia". "De 100 de alumnos que terminan la primaria, no todos ingresan a la secundaria y ahí ya hay una baja, si a esto además le sumamos el abandono, la repitencia, la sobreedad y tasas bajas de egreso podemos ver que los que salen del secundario son pocos. Por eso el esfuerzo está puesto fundamentalmente en el secundario, aunque esto no quita que estemos haciendo foco en todos los niveles, pero el mayor énfasis esta puesto en la secundaria".

En cuanto a los indicadores de calidad, la funcionaria destacó que las evaluaciones de los aprendizajes mostraron que Jujuy ha mejorado el aprendizaje en lengua y matemática. "Por ejemplo las escuelas rurales tienen mejores resultados de aprendizaje que las urbanas", agregó y al mismo tiempo infirió que esta diferencia podría estar ligada a la mayor cantidad de horas que los chicos permanecen en las escuelas rurales en comparación con las urbanas. Otra variables seria el aprendizaje singular que se produce en los plurigrados, donde niños de todas las edades comparten experiencias, "esto nos hace pensar si el sistema educativo tan tradicional, tan ordenado por edades, tan ciclado debería em

El 75,7% de los alumnos jujeños de nivel secundario pasa de curso. El menor indicador en el país se observa en Santa Cruz, 67,6%.