Aprendizaje de Lengua y Matemática

En cuanto a la situación que mostraron los resultados del Operativo Aprender, respecto a los aprendizajes de contenidos básicos como Lengua y Matemática, las muestras de Jujuy evidenciaron problemas en la segunda asignatura en el tercer grado de primaria y en el segundo año de la secundaria.

En Matemática, sexto grado de primaria, el 14,4% alcanzó el nivel Avanzado; en Lengua de sexto de primaria, el 28,6% alcanzó el nivel Avanzado; en Matemática de quinto/sexto secundaria solo el 2,3% alcanzó el nivel Avanzado; y en Lengua de quinto/sexto secundario, sólo 5,2% alcanzó el nivel Avanzado.

Durante una presentación de los resultados que se hizo tiempo atrás desde el Ministerio de Educación, destacaron que "Matemática es el área más preocupante, pero también nos tiene que preocupar el área de Lengua y el resto de las áreas; pero Matemática y Lengua son áreas que abren las puertas a los dominios de otros saberes del aprendizaje. Vamos a trabajar mucho con el Instituto Nacional de Formación Docente a través de la Secretaría de Información y Calidad Educativa con Formación Situada y Formación Continua, específicamente en Lengua y Matemática para fortalecer las practicas docentes y para dar un menú más amplio de herramientas a todos los profesores de primaria y secundaria".

En aquella oportunidad, la ministra Isolda Calsina indicó que tener los resultados tan pronto, en el inicio del ciclo lectivo siguiente al dispositivo, "es fundamental para nosotros, porque nos posibilita trabajar todo el año intensamente para mejorar y elaborar en cada escuela esas herramientas de mejora que son indispensables".

La ministra destacó que los datos relevados en el operativo realizado y en los otros que se llevarán a cabo todos los años "irán midiendo la pertinencia de las decisiones que tomemos y de las políticas educativas que adoptemos".

Cargos docentes por niveles

5.655 es la cantidad de horas cátedras de todo el sistema educativo en Jujuy.

La cantidad de cargos docentes es el número de puestos de trabajo para funciones de ese carácter. No solo se incluye a los docentes frente a curso sino también en otros puestos como director, secretario, bibliotecario, etc. El número pasó de 14.306 en 2011 a 16.194 en 2016. En 2016 este índicador se distribuyó de la siguiente manera: 15,4% en Inicial; 57,4% en Primaria; 22,6% en Secundaria y 4,6% en Superior No Universtario.

En esta provincia, hay 2.500 cargos docentes en Inicial. Tierra del Fuego es la provincia que menos cargos docentes tiene en este nivel (817). Hay 9.290 cargos docentes en Primaria. Tierra del Fuego es la provincia que menos cargos docentes tiene en este nivel, 1.700.

Hay 3.661 cargos docentes en Secundaria. La Rioja es la provincia que menos cargos docentes tiene en este nivel (1.621), y hay 743 cargos docentes en Superior No Universitario.