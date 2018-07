Desesperado pedido de una madre por sus hijos

Pese a las medidas judiciales ordenadas en Jujuy y Río Cuarto, no tiene contacto con ellos desde hace una semana.

La plaza central de San Salvador de Jujuy está colmada de familias que se sacan fotos y disfrutan de la templada mañana jujeña en plenas vacaciones.

Esa imagen de familias plenas de felicidad se contrarresta con la mirada brillante y las lágrimas a punto de brotar de María Laura Dominguez, la mujer palpaleña a quien el padre de sus dos hijos se los arrebató. "Necesito pedirle al pueblo jujeño que me ayude a recuperar a mis hijos que hoy están en Río Cuarto", afirma María Laura Domínguez.

Totalmente conmovida pero con voz firme agrega que "tengo muy escaso contacto desde hace una semana e incluso el tema ya está apelado por mis abogados Martín Busigniani en Córdoba y Mariana Vargas en Jujuy".

María Laura afirma que su único error "fue escapar del clima de violencia que vivíamos en Río Cuarto mis hijos y yo", acotando que "tengo trabajo estable en el Wesceslao Gallardo y fui engañada por la Justicia jujeña, que me dijo que me iba a escuchar y se lavó las manos y me entregó atada, porque le entregaron los chicos a él".

María Laura recuerda que como consecuencia de los continuos actos de violencia a los que fue sometida tanto ella como los chicos, existe una orden perimetral.

"La Justicia debe cambiar, porque se está comportando de una manera misógina y patriarcal", afirma María Laura Domínguez, la mujer que viajó de Jujuy a Río Cuarto para pelear por sus hijos, luego de que el miércoles pasado la Justicia jujeña ordenara que los dos niños, de 4 y 8 años, volvieran a esa ciudad cordobesa con su padre.

Asegura la joven madre que pese a haber viajado a la ciudad de Río Cuarto él no le permitió que los visite, que nadie está pensando en el sufrimiento de los niños, ni la Justicia de Jujuy y mucho menos la de Córdoba y reitera la necesidad de que todo el pueblo de Jujuy la acompañe para poder estar junto a sus hijos.