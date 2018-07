Feliz presente de Marcelo Herrera en Costa Rica

El jujeño Marcelo Herrera vive una época feliz como director de selecciones menores en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), cargo que ocupa desde hace 4 años.

Bajo esta función, clasificó a los “ticos” al mundial sub 17 de Chile en el 2015 y al Sub 20 de Corea del Sur 2017.

“Popeye” actualmente tiene a cargo el Sub 21 que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla esta semana.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, le hizo un guiño al entrenador jujeño que trabaja con las formativas, al decir que es una figura fundamental en el proceso hacía el Mundial de Qatar 2022. El mismo técnico reconoce que se siente ilusionado con llevar las riendas de la selección mayor.

De cara a la preparación para los próximos Juegos Centroamericanos, “Popeye” comentó que tienen “casi 50 días de preparación con este grupo, agradecerles a los clubes la disponibilidad que hemos tenido con la mayoría de los jóvenes en todo el proceso, llegamos en buenas condiciones, tenemos los jugadores en óptimo estado y estamos muy ilusionados”, agregando que “el objetivo, como siempre, es tener una muy buena participación, vamos a tratar de tener un alto nivel de competencia y a buscar el objetivo mayor, a partir de ahí en el fútbol pueden suceder muchas cosas”.

Rodolfo Villalobos, comentó que este selectivo Sub 21 es el futuro de la selección mayor, algo en lo que coincidió Herrera. “Yo pienso igual que el señor presidente, pienso que va a ser un recambio en el mediano plazo, tenemos la satisfacción de ya haber incorporado uno de nuestros jugadores en un mundial mayor (Ian Smith), eso es muy bueno, tenemos 15 chicos dentro de un proceso de 3 años con nosotros, ya están jugando como titulares en primera división, esos son los objetivos que se trazaron desde hace 3 años y medio en busca del futuro”, agregando que “nosotros estamos terminando un ciclo a finales de este año, hay muchas cosas para conversar, se han cumplido todos los objetivos, por momentos siento que hay una desinformación en cuanto a lo que nosotros hemos hecho, sería bueno que pregunten un poquito más sobre lo que se ha hecho en selecciones menores y la parte deportiva de la Federación. Somos un país de muy pocos habitantes, tenemos muchos menos recursos que otros países y se han hecho bastantes cosas. Me halaga lo que dice Rodolfo, pero lógicamente hay que trazar nuevos objetivos, nuevos proyectos y eso requiere de sentarse y analizar. Le agradezco por la confianza que me transmite con sus palabras”.

Finalmente Marcelo “Popeye” Herrera, se dio el tiempo a soñar con manejar el seleccionado mayor y dijo que “hoy soy director de selecciones menores, hoy soy responsable de todo lo que es estructura del fútbol menor en la Federación Costarricense de Fútbol y todos los entrenadores en una proyección o una idea de lo que puede ser la vida profesional de cada uno de nosotros existe el sueño de dirigir una selección, así que yo no voy a ser la excepción”.