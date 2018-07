Stranger Things da señal de cuándo podría estrenarse la próxima temporada

Parece que hay que seguir esperando para ver al carismático grupo de amigos hacer frente a lo que sale del "otro lado". Es que ayer desde la cuenta oficial de Stranger Things en Twitter se dio a conocer el primer adelanto de la serie, en el que dio pistas de cuándo se podría estrenarse la tercera temporada de la serie de Netflix.

El "teaser" tiene la forma de una publicidad de un centro comercial ochentosa que inaugurará en Hawkins. Allí se puede ver a Joe Keery, quien interpreta a Steve Harrington, uno de los héroes de la serie, acompañado por un nuevo personaje femenino llamada Robin, interpretada por Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Turman.

El comercial es para el nuevo Starcourt Mall en Hawkins, mostrando tomas de tiendas como Gap, Claire's y Sam Goody con sus respectivos logos de la década. Hacia el final del video, vemos la cara conocida de Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, a lado de Hawke en Scoops Ahoy Ice Cream Parlor.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB