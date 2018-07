"Espacio a la palabra y al pensamiento"

¿Qué es un slam de poesía?



Es un concepto que no es mío, que viene de hace un tiempo. Comenzó en Estados Unidos y se ha ido diseminando por distintos lugares. A alguien se le ocurrió hacer una competencia -porque el concepto slam viene del deporte- pero en este caso de poesía. De todos los formatos que ha ido tomando el slam, yo tomé el más difundido, que tiene tres reglas básicas: hay que decir textos propios, que no duren más de tres minutos, y hay que decirlos de pie.



¿Y los participantes sólo leen?



No, cada participante elige cómo presentarlo. Hay quienes lo teatralizan, hay quienes se acompañan con la guitarra. Acá en Jujuy yo incluyo el formato de canciones que no hay en otros lados, porque las canciones también son un poema cantado.



¿En qué consiste la competencia?



Hacemos un juego donde hay varias rondas en las que participan los autores, y el público participa porque es el que elige quién pasa a la siguiente. Entonces se hace la competencia, con una dinámica divertida. Hay ganadores de primero, segundo y tercer premio. Hay autores que llegan con la intención de mostrar un poemita y van superando las rondas y llegan a la final leyendo varias obras.



¿Por qué se te ocurrió esta forma?

Porque vi varias experiencias de distintos lugares. Hay un documental que vi en Youtube que se llama "La palabra vuelve a tomarlo todo" sobre unos slam de Buenos Aires, que comenzó como una movida muy "underground" y terminó teniendo su espacio en la feria del libro con esa misma estructura, y tiene su propia feria del libro independiente. Es un movimiento muy grande que hay.

Y en segundo lugar porque yo tenía ganas de generar un lugar para la palabra, destinado a mucha gente que no participa de los círculos de la poesía tradicional y que no tiene dónde mostrar su poesía. De todas maneras también participan poetas de la Sade (Sociedad Argentina de Escritores) Jujuy, así que se da una linda mezcla en cada slam.



¿Quiénes se inscribieron en los cuatro primeros slams, cuál es el perfil de los participantes?

Y entre todos hay como cincuenta poetas, y hay de todo. Gente de teatro de la Escuela "Tito Guerra" que escriben, algunos poetas conocidos, músicos, y en los últimos slams, hubo muchos jóvenes y adolescentes.



Vos que sos músico, compositor y poeta... ¿Participas?

No, aunque estoy escribiendo mucho en este momento, yo no participo de los slams. Yo conduzco.



Pensando en los festivales de cuentacuentos, en los ciclos de teatro leído, etc. Te pregunto ¿la intención es darle un nuevo espacio a la promoción de la lectura?

Sí, para mí es darle un espacio a la palabra y al pensamiento. También creo que hay muchas acciones para darle espacio a la palabra, porque no hay un diálogo. No nos estamos escuchando como sociedad, uno propone algo y el otro está en desacuerdo. No hay políticas de diálogo desde el Estado, desde la cultura, por eso creo, que generamos el espacio desde ese lugar. En el slam hay gente que piensa totalmente distinto, y uno dice una cosa, y el que sigue dice otra distinta, y hay mucho respeto. O sea que además de mi gusto por la poesía, también ha sido con la intención de un acto de militar el diálogo. En el slam la gente que se inscribe no tiene que presentar lo que va a leer, nadie sabe lo que va a leer, nadie sabe de qué habla.