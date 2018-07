La saudade portuguesa de no seguir en el mundial

Querido lector aunque nuestra selección no siga representándonos en el mundial de fútbol 2018 en Rusia, nos dedicaremos a dar a conocer la cultura musical de los países contrincantes, los definidos y los por verse.

Argentina jugó contra la selección de Francia, un rival temido y de un país decidido a imponer su lengua como lengua franca en Europa y el mundo. Decidida a recuperar el territorio perdido y ganado por el inglés, se ha lanzado a la lucha. Pero dado el Brexit o salida de Inglaterra de la Unión Europea, ya no es el inglés uno de los idiomas oficiales de la unión europea, o ya no debería serlo. Esto claramente se vio como una oportunidad para el presidente Macron de invitar, por así decirlo, a los representantes de la Unión, para elevar al francés al nivel internacional que tenía hace siglos y que luego de las guerras mundiales fue injustamente destituida, o no. La universalidad de una lengua, disputada por varios idiomas en su momento internacionales, pasó así con el latín, el francés, inglés y ahora el español. Los grandes territorios y las colonias contribuyen con ello y los números de habitantes determinan su estatus de internacional. El portugués va por debajo del español. Aprovechando mi paso por este país, vamos a comentar un poco sobre él. Se conoce al pueblo portugués como el pueblo de las tres efes: fado, fútbol y Fátima. Al igual que nuestra selección, Portugal ya no continúa en el mundial. Su legado musical es más bien de corte popular. El fado o expresión máxima de saudade o nostalgia caracteriza esta música. Una de las grandes cantantes de este género es Amalia Rodrígues, que inmortalizó el fado por su carisma y expresión. El fado es un canto lleno de sentimiento acompañado por una guitarra española y una portuguesa. Es la expresión de tristeza de un pueblo que otrora fue gran imperio y que ahora logra salir de su letargo gracias a la Unión Europea.