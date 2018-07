Murió de un paro cardíaco tras la eliminación de Argentina en el Mundial

Ocurrió el sábado alrededor de las 14 en el barrio Bajo Éxodo de Alto Comedero. Personal de Same intentó reanimar al hombre que lamentablemente falleció en su casa.

Un hombre de 67 años murió luego de sufrir un paro cardíaco tras la derrota del seleccionado argentino, en el partido de fútbol que disputó en los octavos de final del mundial Rusia 2018.

El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 14 en una vivienda del barrio Bajo Éxodo de Alto Comedero, cuando los familiares de un hombre de apellido Tiano llamaron al Same porque el hombre se había descompensado.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por nuestro diario, el hombre de 67 años se había descompensado tras la eliminación del seleccionado y tuvieron que llamar de inmediato al Same porque su estado de salud desmejoraba.

Los paramédicos intentaron reanimarlo con trabajos de RCP, pero el hombre murió a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Las actuaciones sumarias están a cargo de la seccional 33º de Alto Comedero.