inCharge, el cable que puede cargar dispositivos iOS y Android

La variedad y originalidad de dispositivos, hace que cada uno de ellos ocupe un cable especial para poder cargarse o transferir archivos a la computadora, por lo que es necesario que las personas siempre deban tenerlo cerca o bien, comprar dos para evitar olvidarlo en casa u oficina.

Las situaciones anteriores son un tanto molestas, pero éstas se pueden terminar con el nuevo inCharge, que no es más que un gran invento que podrá ayudar a facilitar la tarea de carga, ya que es un cable universal capaz de cargar dispositivos iOS y Android.

El inCharge también puede usarse si los aparatos usan Lightning, MicroUSB, o USB-C, sólo es cuestión de desconectar completamente el cable del cargador e introducir el otro dispositivo, lo cual hará que la carga se inicie en unos segundos.

Dicho instrumento, se desarrolló años atrás cuando comenzó como un llavero USB de carga, sin embargo el concepto se actualizo con el fin de hacerlo mucho más útil y actual para las necesidades de los usuarios.

El cable es muy pequeño y al igual que el anterior modelo, está pensado en ser llevado a todas partes como un llavero que al momento de ser desplegado, cuenta con una longitud lo suficientemente larga para poder mantenerlo en la mano a una buena distancia, sin necesidad de estar cerca de él y el enchufe.

Por si esto fuera poco, la otra esquina del artefacto tiene un conector USB normal, que permite conectarse a cargadores convencionales y/o a ordenadores con puerto de carga.

Actualmente, el inCharge está disponible en dos modelos, el primero es el inCharge Dual, un cargador que te sacará de apuros con el conector para el Lightning y MicroUSB con el que cuenta, mientras que el segundo es el inCharge All in One que incluye el conector para los adaptadores mencionados y para el USB-C.

Estos utensilios pueden ser adquiridos a través de la página de Indiegogo por 12 y 14 dólares respectivamente.

Fuente: Unocero