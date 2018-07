"No importa la objeción de conciencia sino que no se realicen abortos"

INTEGRANTE DE LA RED FEDERAL DE FAMILIAS.

NORMA BARCELO

El Tribuno de Jujuy

La Red Federal de Familias es una institución interreligiosa abierta, que aunque tambiÚn hay cristianos, tiene una raíz católica, con representación en casi todas las provincias. Su objetivo es la defensa de la vida en esta instancia particular, y de la familia en la construcción de la Patria grande y justa. Los congresos nacionales se hacen en diferentes provincias que van ofreciÚndose, y a partir de allí se desarrollan una serie de charlas de formación, sobre todo en defensa de la familia en particular. En esta oportunidad los convocó la Ley del Aborto.

-¿QuÚ es la responsabilidad civil y objeción de conciencia?

-Uno de los temas principales es el tema de la defensa de la vida desde todos sus pilares, fundamentalmente desde la familia y en toda la sociedad. Otro de los tópicos tratados es la objeción de conciencia a cargo del especialista en el tema, doctor Siro Martini, porque dentro de la ley existe una serie de normas que establecen la obligatoriedad de realizar abortos en el caso de los mÚdicos, en los centros donde se realicen. Entonces, se está planteando la objeción de conciencia en el sentido que los mÚdicos católicos puedan hacer su objeción al respecto. Pasa que no estamos conformes con ninguna de las disposiciones de la ley en ese sentido, porque nos sugiere que es una trampa, ya que hay que hacer un registro y una serie de cosas, pero no nos da la libertad de hacer uso de la objeción de conciencia. TambiÚn entendemos la objeción de conciencia como una excepción en este caso, porque lo que buscamos es que no se apruebe la Ley del Aborto, que no haya aborto en ningún caso. Eso es lo que tiene que quedar más claro, no importa la objeción de conciencia sino que no haya abortos. Esa es la idea. Es la posibilidad de no realizar actos que por una cuestión de conciencia, el cumplimiento de la ley, implicaría una afectación a esa conciencia que cada uno tiene, como hacen algunos o algunas religiones por ejemplo con el servicio militar, que lo hacen por la toma de las armas. Es cuando la ley me obliga a hacer una cosa que moralmente está mal para juicio propio. Ahora, responsabilidad civil es propia del Derecho Civil, que es ajeno al Derecho Penal que implicaría el delito del aborto, sea como consecuencias económicas o sociales que tiene la comisión de un delito.

-¿En las temáticas de la sexualidad, cómo lo plantean?

-Lo planteamos desde el punto de vista de lo que es el orden natural; donde hay dos sexos, que es el varón y la mujer, y a partir de allí planteamos toda la problemática que puede venir despuÚs.

-¿Cómo se trató el punto de la ideología de gÚnero?

-En el Congreso de la Nación fijamos nuestra posición en ese sentido, que por supuesto es contraria al orden natural que es lo que entendemos, y tenemos una crítica a la ideología de gÚnero que no nos parece que sea lo correcto.

-¿Para ustedes quÚ plantea la ideología de gÚnero?

-No estamos de acuerdo porque nosotros partimos de la base de que existen dos sexos, el hombre y la mujer, que mutuamente se complementan para la formación de la familia, que cualquier otra inclinación que pueda aparecer está ajena a ese orden natural. Por supuesto que con el respeto a todo el mundo y lo que todo el mundo haga, planteamos nuestra posición desde allí.

-Para la Red, ¿cuál es la diferencia del feminismo y la femeneidad?

-Bueno, el feminismo es una ideología, un movimiento que por otro lado entendemos es político, se le inculca a la mujer ese sentido real de la mujer. Por eso digo que es una ideología y no un orden natural que establece el sexo. Por eso le hacía la observación para que quede claro, que es un complemento entre el hombre y la mujer, no es que haya una superioridad de uno sobre el otro, simplemente son iguales con diferencias naturales obvias. Entonces, el feminismo tiende a terminar con el hombre, con el hijo por nacer y con un montón de cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Por supuesto no hay superioridad del hombre sobre la mujer en ningún sentido, simplemente son diferentes y entendemos tiene que haber una complementación. TambiÚn cuando la mujer pretende elegir tener o no ese hijo, el hombre no tiene ninguna participación, ni siquiera en la ley que no dice absolutamente nada. Es decir, ir contra la figura del padre es una cosa hasta caprichosa, porque no tiene mucho sentido, por lo que insisto y me gustaría que quede claro, es un complemento entre ambos, no es que uno está sometido al otro, de ninguna manera, sino ese complemento que debe ser.

-¿La mujer tiene en cuenta la sanación de su corazón luego de abortar?

-Hablando del síndrome del pos- aborto, nosotros lo que pensamos es en las dos vidas, no solamente en la mujer, sino que principalmente en el ser indefenso que se mata, y eso tiene y trae consecuencias obvias para la madre. Entonces ese síndrome posaborto del que se ocuparon algunas personas hablar en este Congreso, para mi juicio excelentemente bien, es para proteger la vida de la mujer. Decía que efectivamente es una cuestión muy traumática el aborto, porque la mujer está matando a su propio hijo, aunque crea que no lo está haciendo.

-¿Entonces la mujer no tiene la conciencia real que está eliminando a su propio hijo?

-En ese caso justamente la idea es llevar a conocimiento de toda la gente de buena voluntad que lo quiere hacer, que existe eso, que lo que pasa en la realidad es eso; y si uno toma a un hijo como un problema, hay un problema muy grande. De manera que no estamos a favor de una cosa o de la otra, sino de las dos vidas, lo que significa la formación de la mujer, lo psicológico, el acompañamiento, pero no a costa del hijo. Eso es lo que queremos plantear, porque hay muchos problemas pero hay muchas otras soluciones que no son a costa de matar un hijo. Además de los muchos testimonios del posaborto, incluso lo comprobaron científicamente de una manera contundente, de que la mujer no queda bien despuÚs de ese tipo de intervenciones, que a corto o largo plazo tiene consecuencias. Una de las cosas que escuchamos es que aún no sea en el caso inmediato, según lo comentó Sara Winter, con posterioridad siempre existe el trauma que le queda a la mujer, de haber matado a su hijo. Muchas no tienen conciencia de eso pero la idea es que lo tengan, porque con eso evitamos la desaparición de vidas que es mucho más importante que un problema solucionable desde otro punto de vista. Para redondear, el feminismo cree que un embarazo no deseado es un hijo problema y que eso se soluciona con la muerte de ese hijo; nosotros entendemos que no, que puede ser un problema pero que tiene mil modos de solución distintos, que justamente la muerte de un inocente.

-¿QuÚ me puede decir de los vínculos parentales y el desarrollo de la afectividad?

-Como decía antes, como el hombre es el complemento de la mujer y viceversa, de esa unión surge necesariamente la familia y que psicológicamente cualquier hijo, si nos hemos educado en una familia que tiene al padre y la madre, es mucho más probable que uno pueda tener no digo Úxito, pero sí una razón de vida mucho más importante, que se educa con modelos propios que es el orden natural. Yo sÚ que al feminismo no le gusta mucho eso de los modelos y demás, pero no hablo de ellos en el sentido ideológico, sino que la naturaleza indica que tiene que existir las figuras del padre y de la madre. Por eso una de las críticas que hacemos es que no hay que oponerse a la otra porque hay un complemento. Es como decir que el hombre puede ser la cabeza de la familia y la mujer el corazón, pero uno no es mejor que el otro, porque si nos faltara uno de los dos no podríamos vivir. En eso fundamos la familia, no la familia tradicional como la crítica que el feminismo hace, sino al revÚs, ver el orden natural, y seguirlo como corresponde.

-¿Cuáles son las razones que señala la Red para tener sexo?

-Mire, los matrimonios tienen una finalidad incluso para la sociedad que es la procreación y la educación de los hijos; y tiene un complemento que es el amor de los esposos, lo que se llama el remedio de la coscupicencia, es decir, el amor conyugal. Pero Úste no puede fundamentarse solamente en el sexo porque el amor es mucho más importante, está saturado de espiritualidad si lo quiere; entonces el sexo desordenado, deportivo o lo que sea, no va con ese orden de la naturaleza humana. Entonces, es el dominio que el hombre tiene que tener sobre sus instintos, nada más, no es tan difícil. Y en ningún momento la Iglesia dice que el sexo sea malo, al contrario, es el acto de mayor placer que el hombre tiene, y que ordenado, lleva a tener un mayor sentido que el desordenado propio del sexo. Allí tiene el tema de la planificación familiar, porque ahora se cumplen 50 años de la Encíclica "Humana evite" de Pablo VI que a mi juicio no ha sido siempre muy bien interpretada lo que es la planificación familiar. Como católico yo confío en Dios, en esa planificación familiar para la ayuda, para la asistencia. Yo tengo once hijos y todos se han educado bien, no hemos sido ricos ni pobres y fuimos austeros en un montón de cosas y han vivido bien sin ningún problema. Muchas veces las causas para la planificación familiar no siempre son moralmente aceptables, porque esa planificación tiene un sentido de paternidad responsable, pero que tiene que estar sujeta a requisitos propios.

-¿Algo para acotar?

-Muy contento con este congreso, creo que ha colmado las expectativas; felicitar a la gente de Jujuy que lo ha organizado con mucho esfuerzo y coraje en estas Úpocas, y la idea es dejar sentada la posición de la Red Federal en estos asuntos que son tan importantes para el país, que nosotros tratamos de hablar para que se tome conciencia de que el aborto mata en todos los casos.

