Dicta clases de matemáticas gratis y busca que docentes jujeños sigan su ejemplo

Eduardo Cancino es profesor de matemáticas de la Universidad de Talca, una ciudad que se encuentra al sur de Chile.

Después de recibirse empezó a dar clases de apoyo a sus compañeros de la facultad, así pudo seguir especializándose en esa profesión y con el tiempo creó un canal en Youtube para que sus alumnos puedan brindarle todas las consultas que necesiten "por ejemplo si alguno faltaba por enfermedad, podía preguntarme por mi canal de Youtube y yo le respondía", sostuvo Eduardo Cancino en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Con el tiempo empecé a cambiar la temática en el canal, le dimos otro enfoque, me disfrazaba de diferentes personajes para captar la atención de los jóvenes". Usando la creatividad siguió obteniendo seguidores y entonces se puso una meta. Si llegaba a los 1000 iba a empezar a dar clases gratuitas de matemáticas en la calle. "No tenía mucha fe en eso, pero lo hice, superé los mil y salí a la calle con mi pizarra. Mucha gente me preguntaba porque lo hacía si no tenía trabajo. No entendían que la educación se puede hacer en cualquier lado, la podemos impartir donde sea", mencionó.

Siguió diciendo que "quiero hacer un llamado para todos los argentinos, para los profesores o estudiantes que están en la universidad preparándose para ser profesores, que salgan a la calle a poner en practica lo que están aprendiendo y se den cuenta si realmente es su profesión. Yo voy a seguir dando clases gratis de matemáticas, lo voy a seguir haciendo en Chile y si algún día me invitan para Argentina voy a ir, me gusta mucho dar charlas de motivación a las personas porque es fundamental. Una buena motivación genera una alegría en los alumnos y se sienten cómodos, además la motivación la hace al éxito".

Todos aquellos que necesiten de su colaboración pueden escribirle en su canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXifh8cVInFOEdWAhh5287A/featured