Si bien preocupa la venta indiscriminada de pastillas "abortivas" en la frontera a mujeres argentinas conscientes de esta práctica, en el hospital de La Quiaca ante frecuentes casos de ginecorragia se las asiste de inmediato aplicando el modelo de "disminución de riesgos" para evitar casos graves. Perciben que ya no se usan mÚtodos precarios y atribuyen al de la pastilla que ya no hay mortalidad por aborto en esa ciudad.

"La consulta más frecuente del servicio es la "ginecorragia", puede ser la mayoría de las veces por el aborto y generalmente es provocado. En Villazón se compra la pastilla sin receta, es más económica y es mucho más específica para el uso", dijo Analía Solís, mÚdica del Hospital de La Quiaca. Precisó que el "Cytotec" que tiene misoprostol no es como en Argentina, que viene con el núcleo de diclofenac.

Sostuvo que esto no es algo nuevo sino que se da desde hace años, ya que las mujeres acuden al otro lado de la frontera, Villazón, donde consiguen la pastilla en una versión barata y con mayor contenido del componente misoprostol, específico y suficiente para provocar el sangrado y con ello el aborto.

Por ello la mÚdica explicó que es una consulta frecuente no sólo en La Quiaca, y que el uso de esa pastilla "es sabido que desde hace años se maneja así. No existe aquí en La Quiaca abortos provocados por sondas o perejil, y por eso no tenemos mortalidad por aborto", dijo.

Explicó que si bien desconoce cómo se comercializa en la frontera, aclaró que en esta capital tampoco hay pacientes que lleguen tras usar esos mÚtodos precarios que producían la sepsis y la muerte. Aseguró que es porque se basan en el modelo de "disminución de riesgos".

Sintetizó el procedimiento explicando:"si la paciente se puso la pastilla abortiva y llega a la guardia no hacemos nada. Antes hacíamos lavaje, detener el sangrado y disminuir la amenaza de aborto, entonces se deja que el tratamiento actúe, haga el aborto, se le da el tratamiento y es más seguro". Se trata luego con el "ameu" (aspiración manual endo-

uterina), recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y supone una aspiración endo-uterina con una cánula considerada más segura porque no requiere anestesia general sino local.

Sin embargo, la médica explicó que el misoprostol tambiÚn tiene uso obstÚtrico, ya que servía para provocar un trabajo de parto cuando estaba en inducción. De hecho, explicó que hasta hace dos años el Ministerio de Salud había adquirido la misma porque la Provincia tiene la adhesión al programa de interrupción legal del embarazo y trabaja con pacientes bajo el concepto de "disminución de riesgos".

Entonces cuando llegan las mujeres se procura que si bien no se les provee para que aborten, se busca que tengan atención rápida para que no tengan ningún tipo de problemas. En el caso de las pacientes que llegan por abuso, la atención en el hospital supone una forma de impedir el embarazo, pero la mÚdica aseguró que no tuvieron casos de pacientes embarazadas que necesiten una interrupción legal del mismo. No obstante si tuvieron casos que ya tuvieron el bebÚ y se diagnosticó que podría ser fruto de un abuso pero se aborda de otra manera.

En Argentina el medicamento se vende sólo bajo receta médica

REDES SOCIALES /ESTIMAN QUE EL FÁRMACO TAMBIÉN SE OBTIENE EN EL MERCADO NEGRO

Posible producción

El uso del misoprostol, que es una realidad, es un punto abordado en el tema del debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que obtuvo recientemente media sanción en la Cámara de Diputados y se espera debatir en el Senado. Allí se apunta a que el sector público de salud y privados puedan incorporar obligatoriamente la cobertura integral del procedimiento abortivo en las distintas formas, e incluye a este fármaco que sería el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además del método quirúrgico.

En el país el fármaco tiene uso obstétrico y solía usarse en hospitales públicos para diferentes procedimientos, con lo cual tenían una provisión que se adquiría con ese propósito.

Por otro lado, mientras se debate el tema de la legalización de la práctica, en Santa Fe surgió un proyecto para fabricar el misoprostrol. De igual manera en Río Negro tres concejales solicitaron al laboratorio público provincial que inicie el proceso de estudio para la producción de la droga misoprostol, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en vista de que se considera posible la legalización del aborto en el país.