Analizan propuesta de indemnización

Los trabajadores piden que no haya más despidos, que se pague el retroactivo de hace un año atrás y actualicen el tope indemnizatorio.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, expresó ayer que todavía no están dadas las condiciones para el inicio de la molienda, que los trabajadores están en plena reparación y que la fábrica estaría lista para el buen funcionamiento a mediados de este mes. Sostuvo que si desde el Gobierno se anunció que la zafra comenzaría pasado mañana, seguramente se refirió a la misa, pero que al igual que el año pasado, la molienda comenzará días despuÚs. En cuanto a la situación de los trabajadores, respecto a la propuesta que realizó el Gobierno, el dirigente gremial afirmó que todavía no se ha mantenido un dialogo con el Gobierno, y que en la tarde, en el Ministerio de Producción, se programó una reunión a la que fueron invitados para tratar el tema. Al respecto, Juárez indicó que con varios puntos, pero tres importes viajaría la Comisión Directiva y delegados de campo, fabrica y transporte.

Estas declaraciones, fueron efectuadas luego de que desde el Gobierno hicieran declaraciones dando cuenta de que la zafra comenzaría en tres días, que la situación con los trabajadores estaría resuelta y que por ahora se trabaja en analizar los activos que se entregaría al grupo Omega, dejando entrever que ya se habría concretado la venta de Ingenio la Esperanza.

"La zafra todavía no va a comenzar, estuvimos esta mañana recorriendo la fábrica y los compañeros están en plena reparación de los dos trapiches. No creo que comience de aquí a tres días como dijo el ministro, creo que el 15 de julio estaríamos moliendo como tiene que ser. El año pasado dijeron que a fines de julio comenzaba la zafra, hicieron un acto, pero se comenzó a moler en agosto. Seguramente ahora solo será una misa" dijo.

Harán una contrapropuesta

En cuanto a la situación de los trabajadores, Juárez, dijo que todavía no está nada arreglado, y que quizás el arreglo se dio entre el Gobierno y el grupo Omega pero no con el sindicato ni con los trabajadores. "Nosotros tuvimos una asamblea el día miÚrcoles, donde fue claro y contundente que vamos a llevar una contrapropuesta. ReciÚn ayer (por el domingo), nos llamó telefónicamente el ministro, diciendo que hoy (por ayer), a las 15, se va a realizar la primera reunión para llevar la contrapropuesta con el aval que los trabajadores nos dieron. De allí en más, comenzaremos las tratativas, el trabajador quiere garantía de que no habrá un sólo despido más, del pago del retroactivo que desde hace un año nos están debiendo, y el tope indemnizatorio que no se actualiza desde el 2014 a la fecha" expresó el dirigente.

En otro tramo, dijo que el Gobierno dejó para el último a los trabajadores, que el gremio pidió audiencia en numerosas oportunidades y que reciÚn fueron convocados. Agregó que el trabajador va a tener que tomar decisiones muy fuertes, porque tanto el ministro Abud Robles como el fiscal de estado apuntaron que deben aceptar la liquidación indemnizatoria que se ofrece, porque es la única solución. "Desde el gobernador hacia abajo todos apuran, dicen que es el único camino o si no el ingenio se va al remate. Están apurando a los trabajadores que vienen sufriendo desde hace dos años y nos están quitando todos los derechos. Ese es el miedo que están metiendo a los trabajadores, pero vamos a ir a buscar algo que beneficie al trabajador no al gobierno ni a la empresa que va a venir", prosiguió.

En cuanto a la resolución del juez de la quiebra, Juárez indicó que la misma era clara en un punto, donde expresa una cantidad de 600 trabajadores con su Convenio Colectivo y sus antigüedades. "El grupo Omega presentó una aclaratoria con varios puntos, el juez le resolvió uno solo y seguían las mismas condiciones con los trabajadores. Luego presentaron una revocatoria de apelación donde pedían sin la antigüedad. No sabemos quÚ pasó en el medio, porque este grupo dijo en tres oportunidades que sí reconocía la antigüedad. Nosotros tenemos la resolución del juez y veremos cuál será el final" dijo.

Respecto a la liquidación indemnizatoria, explicó que pese a la desconfianza que tiene la gente en el Gobierno le exigirán garantías como así tambiÚn al juez de la quiebra. "El primer depósito de 18 millones de dólares que realice Omega, tendría que ir la primer remesa para la liquidación y de aquí a sesenta días se pagaría la segunda, por eso el Gobierno quiere pagar en dos cuotas, pero la asamblea dijo en una sola cuota y como marca la ley, a los cuatro días desde que se firme la desvinculación de la empresa. Hay que aclarar tambiÚn, que en ese mismo momento, tenemos que firmar el traspaso a la nueva empresa".

Cabe acotar que la empresa La Esperanza, tiene además grandes extensiones de tierra y madera de montes nativos. Al respecto Juárez, sostuvo que lamentablemente nadie vino a explotar, y que se robaron todo. Agregó que la empresa Ledesma quiere las tierras de La Esperanza, porque sabe que son más productivas que las que tiene. "Todavía no está nada dicho, no sabemos si este grupo inversor va a venir o no, además todavía falta pensar en el trabajador y nosotros vamos a decir cuáles son los pasos a seguir", finalizó.