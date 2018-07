Piden sanciones para una empresa de transporte

Vecinos del barrio Los Perales manifestaron su preocupación por el constante incumplimiento en las frecuencias y horarios del servicio de transporte urbano de pasajeros que brinda Unión Bus en el sector barrial. En ese marco, anticiparon que están levantando firmas para pedir al municipio capitalino que sancione a la empresa de colectivos.

Recordaron que en diversas oportunidades hicieron el reclamo verbal y por escrito en la empresa y en la comuna, no habiendo recibido respuesta alguna. "Cada vez que insistimos en reclamar nos atienden con mala voluntad y nos cierran las puertas", denunciaron las referentes vecinales María Moreno y Gladis Arroyo. Dijeron que para el municipio y la empresa, Los Perales "es un barrio residencial, pero no toman en cuenta el crecimiento poblacional y que hay más vecinos que hacen uso del transporte urbano". Agregaron que la falta en las frecuencias perjudica directamente a trabajadores y niños que no pueden llegar a horario "ni a la escuela ni al trabajo". Al insistir en su preocupación, Moreno y Arroyo manifestaron su sospecha "de complicidad entre los choferes e inspectores que no hacen cumplir los horarios del servicio" y citaron como ejemplo que el sábado último desde las 20 numerosos pasajeros esperaban en las paradas, viendo cómo en el tramo de 15 minutos ingresaron "cinco líneas 4 al barrio, uno tras de otro y recién bajaron hacia el centro dos ómnibus juntos a las 20.45. Esto lo vemos todos los días, suben y bajan juntos dos o tres ómnibus de las líneas 4 y 18". Dijeron que en el barrio residen "muchos funcionarios municipales y concejales a quienes les comentamos de esta irregularidad que se repite en la mañana, tarde y noche, pero no tenemos respuesta favorable, por eso nuestra decisión de hacer público nuestro reclamo". Moreno y Arroyo tenían previsto pedir una audiencia al presidente del Deliberante, Lisandro Aguiar, "para comentarle e insistir en nuestro pedido de que mejoren los controles de frecuencias del servicio".