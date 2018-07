La estrategia de Sampaoli es clara: una tregua hasta la Copa América 2019 o toda la plata

En la Asociación del Fútbol Argentino ya no quieren al cuestionado DT, quien pidió tiempo para poder presentar su proyecto a la AFA y enfriar los ánimos. Pero si los dirigentes insisten con su renuncia, irá hasta las últimas consecuencias para cobrar los 22 millones de dólares de su contrato.





Jorge Sampaoli, DT de la Argentina, junto a Chiqui Tapia cuando la relación todavía no se había roto.

No será fácil la salida de Jorge Sampaoli como DT de la Selección de Argentina. El entrenador está “atrincherado” en su puesto y no le quiere dejar el camino libre a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Todo lo contrario, se la hará muy difícil si quieren prescindir de él.

El escenario de conflicto inminente está planteado. Claudio Tapia y Daniel Angelici pretenden que Jorge Sampaoli renuncie, y el entrenador anhela seguir en el cargo para tener una revancha a partir de la Copa América que se jugará el año próximo en Brasil. Las partes quedaron en reunirse en Buenos Aires y allí no se moverán de sus posturas. Ni la AFA le dará lugar al deseo de Sampaoli ni el entrenador dará el paso al costado que le reclaman por lo bajo los dirigentes.

Llegado el caso, Sampaoli “no se va a encadenar al predio de la AFA porque sabe cómo son las reglas del fútbol por más que no las comparta”, según le dijo a Infobae una de las personas que más confianza tienen con el hoy cuestionado entrenador.



Jorge Sampaoli quiere cobrar los 20 millones si no dejan seguir con el trabajo.



Esa misma fuente advirtió que Sampaoli está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para cobrar todo el dinero que le correspondería si lo terminan despidiendo: unos 22 millones de dólares. Su contrato se extiende hasta después del Mundial de Qatar 2022.

En el entorno de Sampaoli afirman que cuando él aceptó irse del Sevilla para desembarcar en la Selección, le dijo a Tapia lo siguiente, palabras más, palabras menos: “Yo trato de apagar el incendio ahora para conseguir la clasificación y llegar a Rusia, tratamos de hacer el mejor Mundial posible y después te pido los cuatro años que quedan para desarrollar todo mi proyecto con el programa 60 + 6. Quiero hacer una renovación del plantel y un seguimiento de 60 jugadores de campo más seis arqueros”.

Ese proyecto es el que Sampaoli pretende desarrollar ahora. Y se lo quiere presentar formalmente a Tapia dentro de 15 días y no antes, de manera de enfriar un poco el complejo escenario actual. “El reglamento FIFA estipula que todos los protagonistas de un Mundial, sean jugadores o integrantes de un cuerpo técnico, tienen derecho a tomarse quince días de descanso después de la competencia. Y Jorge necesita ese tiempo para reflexionar”, comentó la misma fuente y aseveró, tajante: “Si la AFA quiere ir por las malas, que vendan el predio de Ezeiza y le paguen lo que corresponde”.

Cuando se especula con un fuerte conflicto en puerta, es porque la postura de la AFA es igual de radical que la del entrenador. “El ciclo está cumplido. Cometió demasiados errores y no hizo ni un 20 por ciento de lo que nosotros esperábamos de él. Lamentablemente nos defraudó a todos: a nosotros, a los propios jugadores y a la gente. La situación no da para más”, sentenció, fuera de grabador, un dirigente que tiene peso en la AFA antes de emprender el regreso a Buenos Aires.



El DT albiceleste y Tapia, presidente de la AFA, tienen pendiente una reunión.



El contrato que une a Jorge Sampaoli y a la Asociación del Fútbol Argentino indica que si el DT se va antes de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil, la AFA deberá desembolsar 20 millones de dólares; si decide despedirlo después de ese torneo, lo podrá hacer sin pagar un solo peso. Habrá que ver que pasa de acá hasta fines de julio.

Por ahora son cinco los nombres que circulan por la cabeza de los integrantes de la cúpula de la AFA. Tres complicados de contratar como Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo, todos actualmente con trabajo, y dos más ‘terrenales‘ como Matías Almeyda (desocupado y con una importante oferta de Al Rayyan de Qatar) y Ricardo Gareca (al frente del seleccionado peruano).