Dispar adhesión al paro docente en el interior

PERICO (Corresponsal). En la ciudad de Perico, no hubo mucha adhesión al paro de docentes, hubo actividad prácticamente normal, en todas las escuelas educativas de la ciudad y de la zona, quizás se debió a que los docentes temen a los descuentos, por eso el paro llamado por Ctera no fue exitoso en los valles, ya que hubo masiva concurrencia.

El sector educativo privado y el estatal se vieron con normalidad en Perico, salvo algunas excepciones de parte de algunos maestros en las distintas escuelas, pero en relación al paro de la semana pasada, casi no se sintió el mismo. En aquella oportunidad, el factor determinante para que se sintiera la ausencia de docentes y alumnos, fue la falta de transporte, ya que UTA afectó seriamente la actividad educativa.

Hubo similitud en el departamento El Carmen, ya que no fue numéricamente significativo, el paro convocado por los sindicatos. Independientemente de la medida y decisión de los educadores, para los padres la poca adhesión fue bien vista, ya que sus hijos no se vieron afectados por la falta de clases.

Humahuaca

HUMAHUACA (Corresponsal) Los establecimientos educativos de nivel secundario mostraron sus aulas casi vacías por la adhesión de los docentes a la medida de fuerza.

Las instituciones educativas abrieron sus puertas normalmente. Sin embargo, la actividad escolar se vio afectada por el paro dispuesto por los gremios docentes en adhesión a la medida nacional dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación.

Los directivos de los establecimientos educativos asistieron a las escuelas para garantizar el normal funcionamiento pero según informaron un alto porcentaje de los docentes se sumaron a la medida de fuerza.

De acuerdo al relevamiento realizado durante la mañana, en el Secundario 25 de esta localidad el 95% de los docentes adhirieron a la medida de fuerza por la mañana y un 85% de los docentes del turno tarde se plegaron al paro y en la Escuela Agrotécnica Nº3 “Coronel Manuel Eduardo Arias”, la adhesión a la medida de fuerza alcanzó el 60%.

Abra Pampa

ABRA PAMPA (Corresponsal). Dispar adhesión al paro nacional en las escuelas de la ciudad de Abra Pampa. En algunas instituciones las clases fueron prácticamente normales con la ausencia de entre dos y cuatro docentes. En tanto en otros establecimientos educativos los chicos se retiraron de la escuela, ya que por ejemplo solo tuvieron solo un módulo.

En escuela provincial Agrotécnica Nº 8 la adhesión al paro fue del 20%, En escuela Normal nivel secundario el acatamiento al paro fue alrededor del 40% y en el Polimodal Nº 2 menos del 5% ya que solo cuatro docentes no asistieron.

En escuela primaria 245 no asistieron a trabajar siete docentes de los 52 que se desempeñan en la institución. En escuela normal nivel primario el acatamiento fue del 80% y escuela primaria 222 el 60% de los docentes no trabajó.

De esta manera el acatamiento al paro fue muy dispar en las escuelas de la ciudad. En tanto docentes congresales repudiaron en los medios locales el accionar del gobierno con docentes de Chubut, la situación salarial que se vive contra la devaluación entre otros factores que son de preocupación desde hace tiempo. Advirtieron que hay muchos docentes que se ven afectados con la situación de sus salarios que varían en sus cobros y otros que siguen sin percibir sus haberes.

San Pedro

SAN PEDRO (Corresponsal). El paro en San Pedro no tuvo gran adhesión. En la mayoría de las escuelas primarias no superó el 50%. En tanto que las escuelas de nivel medio llegaron a un 60% de adhesión. En algunos casos las clases se suspendieron por falta de alumnos. Un factor que no benefició al paro es que otros gremios como Ate no se plegaron a la medida de fuerza. En comparación con el paro de la semana pasada, la protesta tuvo un efecto menor en todo San Pedro.

Palpalá

PALPALÁ (Corresponsal). Dispar acatamiento al paro en Palpala. Algunos profesores dieron clases y otros no. En escuelas de nivel primario anticiparon a sus alumnos de la medida, por lo cual los alumnos no asistieron.

La Quiaca

LA QUIACA (Corresponsal). En la ciudad de La Quiaca se registró un 50 por ciento de adhesión en las escuelas de nivel primario y medio.

En Purmamarca

PURMAMARCA (Corresponsal). En la escuela primaria 21 “Pedro Goyena” de Purmamarca el acatamiento al paro solo fue del 25 %. La mayoría de los grados tuvieron clases.

Tilcara

TILCARA (Corresponsal). El paro en el nivel secundario rondó alrededor de un 40 % de adhesión en los dos turnos; y un 50 % en las primarias.

Libertador

LIBERTADOR (Corresponsal). En Libertador el paro alcanzó su adhesión cercana al 67 %.

Palma Sola

PALMA SOLA (Corresponsal). En Palma Sola el paro pasó desapercibido, ya que las actividades escolares fueron prácticamente normales.