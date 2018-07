Dispar acatamiento al paro docente que se realizó ayer

Los alumnos que no tuvieron maestros fueron atendidos por secretarios de las escuelas, o bien no asistieron si lo sabían.

Dispar fue el acatamiento del paro docente realizado ayer en Jujuy y que a nivel nacional había sido convocado por Ctera, según la información recabada en distintos establecimientos de la ciudad.

El paro fue en repudio a la represión que sufrieron docentes de la provincia de Chubut que reclamaban por sus salarios.

El Tribuno de Jujuy visitó algunas escuelas de la ciudad en la mañana, como la escuela "Bernardo de Monteagudo", donde desde la secretaría informaron que se registró la ausencia de una docente de materias especiales y una secretaria, con lo cual transcurrió una jornada casi normal, incluyendo la asistencia de los alumnos.

Asimismo, Fanny Cartagena, secretaria de la escuela 1 "General Manuel Belgrano", indicó que el paro en el nivel inicial fue acatado en un 50%, mientras que en el nivel primario se registró el 16% de ausentismo, ya que la mayoría de los docentes asistió a dictar clases. Los ausentes fueron de primero, de tercero, sÚptimo y dos de materias especiales, detalló.

La secretaria docente Mónica Flores de la escuela 360 "Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante" dijo que el grado de acatamiento fue del 17%, es decir que sólo cuatro grados no tuvieron clases por la ausencia de los maestros y dos de materias especiales. El resto mantuvo su actividad normal con plena asistencia del alumnado. Acotó que si se compara con el paro del 25 de junio, ese sí afectó el dictado de clases a pesar de que los docentes fueron a dar clases, mientras que los alumnos y unos pocos docentes fueron los ausentes por falta de transporte.

Por su parte, Roxana Oliveros, vicedirectora del turno mañana de la escuela "Juan Bautista Alberdi", dijo que sólo se observó un 13% de acatamiento al paro docente, el resto de los docentes brindó clases normalmente; faltaron tres docentes de grado y seis de materias especiales. En el caso de los alumnos que no tuvieron a sus maestras, algunos estuvieron a cargo de secretarias docentes del establecimiento, y otros, que ya sabían de antemano que sus docentes no iban, directamente no concurrieron por seguridad.

En la escuela Pucarita, de los 29 docentes del turno mañana, sólo acataron el paro tres.

Referentes de gremios docentes de Jujuy entregaron un petitorio en Casa de Gobierno, tras marcha que reunió a unas doscientas personas.

Hubo alta adhesión en Humahuaca

HUMAHUACA (Corresponsal). Los establecimientos educativos de nivel secundario mostraron sus aulas casi vacías por la adhesión de los docentes a la medida de fuerza.

Las instituciones educativas abrieron sus puertas normalmente. Sin embargo, la actividad escolar se vio afectada por el paro dispuesto por los gremios docentes en adhesión a la medida nacional dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Los directivos de los establecimientos educativos asistieron a las escuelas para garantizar el normal funcionamiento, pero según informaron fue alto el porcentaje de los docentes que se sumaron a la medida de fuerza.

De acuerdo al relevamiento realizado durante la mañana, en el Secundario 25 de esta localidad el 95% de los docentes adhirió a la medida de fuerza por la mañana y un 85% de los docentes del turno tarde se plegaron al paro y en la Escuela Agrotécnica Nº3 “Coronel Manuel Eduardo Arias” la adhesión a la medida de fuerza alcanzó el 60%.

Además del repudio a la represión en Chubut, los docentes jujeños rechazan la recomposición salarial otorgada por el Gobierno provincial y piden la urgente reapertura de paritarias.

Tilcara y La Quiaca, 50%

En Tilcara, según un relevamiento realizado por este matutino, el paro docente en las escuelas primarias alcanzó un 50% de maestros ausentes, mientras que en el nivel secundario alrededor de un 40% de los profesores no asistieron a dictar clases.

En tanto que en la ciudad de La Quiaca, la adhesión a la medida de fuerza que a nivel nacional dispuso la Ctera, alcanzó en promedio el 50% en los niveles primario y secundario.

Algunos docentes que se plegaron a la medida que tuvo como consigna principal el rechazo a la represión sufrida por colegas en Chubut y Corrientes, señalaron que en el caso de Jujuy rechazan la recomposición salarial dispuesta por el Gobierno, que profundiza la pérdida de poder adquisitivo, la mala liquidación que sufrieron otros y el no pago a algunos docentes provisionales en lo que va del ciclo lectivo, entre otras demandas. Dijeron que ante este panorama, es más importante reclamar que no cobrar un día de trabajo.