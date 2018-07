El paro en otras localidades del interior jujeño

El paro en San Pedro no tuvo gran adhesión. En la mayoría de las escuelas primarias no superó el 50%. En tanto que las escuelas de nivel medio llegaron a un 60% de adhesión. En algunos casos las clases se suspendieron por falta de alumnos. Un factor que no benefició al paro es que otros gremios como ATE.

En tanto que en Libertador, el acatamiento promedió el 67%, tanto en escuelas primarias como secundaria

En Abra Pampa, hubo dispar adhesión al paro. En algunas escuelas clases fueron prácticamente normales con la ausencia de entre dos y cuatro docentes. En la AgrotÚcnica 8 adhirieron el 20%, en la Normal (secundaria) fue de cerca del 40% y en el Polimodal 2 menos del 5%. En la primaria 245 no asistieron 7 de 52 docentes, en la primaria de la Normal adhirieron el 80% y en la primaria 222 el 60% no trabajó.

En Palpalá fue dispar el paro, y los alumnos de los maestros que anticiparon que no irían, tampoco concurrieron a clases.

En Purmamarca, en la escuela primaria 21 "Pedro Goyena" el acatamiento al paro solo fue del 25 %. La mayoría de los grados tuvieron clases.

Y finalmente en Palma Sola el paro pasó desapercibido, ya que las actividades escolares fueron prácticamente normales.

Cabe señalar que la medida dispuesta por Ctera fue en repudio a la represión que sufrieron docentes en Chubut y Corrientes, que reclamaban mejores condiciones laborales. En Jujuy tambiÚn se sumaron demandas locales, en especial por suba salarial acorde a la inflación.

LISTADO / LOS GRADOS QUE TUVIERON CLASES AYER EN LA ESCUELA BELGRANO DE CAPITAL.



ACTIVIDAD / UN GRADO EN LA ESCUELA NORMAL CAPITALINA, NIVEL PRIMARIO, AYER A LA MAÑANA.



PURMAMARCA / EN LA ESCUELA “PEDRO GOYENA” LA ADHESIÓN AL PARO DOCENTE RONDÓ EL 25 POR CIENTO.



LA QUIACA / EN LA CIUDAD FRONTERIZA, LA MITAD DE LOS DOCENTES NO FUE A TRABAJAR POR LA MEDIDA DE FUERZA.



PUCARITA /CHICOS REALIZAN ACTIVIDADES EN UN SALÓN DE LA ESCUELA CAPITALINA.