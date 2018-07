Los "médicos por la vida" lanzan campaña "no cuentes conmigo"

Médicos y otros profesionales de la salud que vienen manifestándose en contra del proyecto de legalización del aborto lanzaron una campaña bajo la consigna "no cuenten conmigo", que incluye movilizaciones en varias ciudades del país.



Los llamados "Médicos por la Vida", un movimiento que tiene referentes en todas las provincias, ya marcharon hacia la Plaza 9 de Julio, en la provincia de Misiones; a la Gobernación de Mendoza, donde efectuaron un simbólico "chaquetazo" en repudio al proyecto de ley; hacia el hospital Iturraspe, en Santa Fe capital; ante el Hospital Público Materno Infantil, de Salta; en diversas localidades de Tucumán, en Río Negro, Neuquén, y hasta en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, se informó oficialmente.



También el Círculo Médico de Resistencia, en el Chaco, se pronunció contra el proyecto de liberalización del aborto y, a título institucional, lo mismo hizo el Hospital Privado Universitario de Córdoba; y la clínica Pasteur, de la ciudad de Neuquén, que se sumaron a los pronunciamientos de otras clínicas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, como el Bazterrica, el Fleni, el Hospital Austral, la Clínica del Sol y el sanatorio Mater Dei.



En cada manifestación, los médicos reiteraron su molestia con la postura pública del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien se pronunció a favor del aborto legal y han llegado incluso a solicitar su renuncia.



"Estamos unidos en una lucha por el rechazo federal y el pedido de renuncia del ministro Rubinstein. No se metan con nosotros, ni con nuestros residentes, ni con nuestros estudiantes. No podemos permitir que se nos persiga por trabajar en favor de la vida de todos", expresó la doctora María José Mancino, una médica rosarina, promotora de la plataforma.



En las próximas semanas, los "Médicos por la Vida" tienen previsto movilizarse hacia el Congreso de la Nación, y "reforzar la presión a sus representantes en las provincias", indicaron oficialmente en un comunicado. Las próximas convocatorias serán este miércoles en la plaza 25 de Mayo, de La Rioja capital; y el jueves frente al Hospital de Niños de Tucumán, desde las 11:00.