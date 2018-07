La importancia de utilizar el bloqueo de pantalla en celulares

Los teléfonos celulares se han convertido en el principal objeto de deseo de carteristas y descuidistas. Es que es el combo perfecto por su tamaño y capacidad, hacen que tenga valor de reventa en el "mercado negro" y una alta demanda.

Pero todo cambiaría si los usuarios tomaran un par de medidas de seguridad. Si se utilizaran contraseñas, patrón y el uso de huellas digitales para el bloqueo de sus pantallas, la cosa sería distinta, ya que móvil que no se puede desbloquear, no se puede revender y, por tanto, no tiene valor. Al menos, algunos teléfonos Android no se pueden restaurar de fábrica si no se introduce el código de desbloqueo, así que no conseguirían dinero rápido y ni fácilmente.

Los teléfonos móviles ya no son teléfonos móviles, son mucho más que eso, agendas, organizadores, cámaras fotográficas, bancas móviles, centros de pagos, redes sociales y correos electrónicos, entre otras, por lo que albergan un sinnúmero de datos personales como nada más, por lo que su pérdida es mucho más costosa que el valor del aparato en sí mismo.

Sin embargo, según una encuesta realizada por la empresa especializada en seguridad informática Kaspersky, sostuvo que solo el 48% de las personas consultadas por el tema, se preocupan por proteger sus dispositivos con un código o contraseña. Eso explica en gran medida cómo los carteristas siguen haciendo buen negocio de esto. "Si todos tuviéramos contraseñas en nuestros teléfonos, los carteristas no tendrían trabajo, porque el mercado de teléfonos robados se desvanecería", afirmaron.

Es por eso, que consideraron determinante la utilización de algún método de seguridad para bloquear/desbloquear los teléfonos. Desde el dibujo de un patrón, un código simple de 4 dígitos, hasta el uso de datos biométricos como huellas dactilares o autentificación facial, más comunes en equipos avanzados, representarán un verdadero escollo para los oportunistas de ocasión.

A su vez, para reducir las posibilidades de utilización del equipo y de los datos alojados en él, existen métodos de seguridad para evitarlo. Los sistemas operativos de los móviles modernos lo llevan incorporado. En iOS, la característica se llama Find My Phone, en Android, Find your phone. Estas funciones utilizan datos de ubicación geográfica para ayudar a encontrar el dispositivo perdido y pueden bloquearlo o incluso borrar su memoria si fuera necesario.

En cuanto a Android, hay aplicaciones especiales que añaden mayor funcionalidad. Por ejemplo, Kaspersky Internet Security for Android no solo intercepta programas maliciosos en smartphones y tablets, sino que también incluye el componente Antirrobo, que realiza las siguientes funciones:

Localiza el dispositivo, lo bloquea, activa una alarma que no se puede silenciar sin el código de desbloqueo, hace fotos en secreto con la cámara frontal para ayudar a identificar al ladrón, y elimina información personal y de todo tipo en el dispositivo.