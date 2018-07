Qué le recomendó a Macri el "gurú" que ayudó a ganar a López Obrador en México

"López Obrador, ¡un peligro para México!", rezaba el enérgico eslogan de campaña con el que el conservador Felipe Calderón dejó afuera al entonces "seguro" ganador Andrés Manuel López Obrador en 2006. La artillería incluía el mote de "López Endeudador", porque el candidato que perdió entonces, y ahora resultó electo presidente mexicano, había contraído deuda cuando fue alcalde de Ciudad de México.

El autor de las salvas que dejaron atrás al candidato izquierdista por apenas medio punto porcentual era el español Antonio Sola, un colega del ecuatoriano Jaime Durán Barba más bien afín a candidatos de centro-derecha.

Pero nada más pragmático que un asesor de comunicación electoral. Y nada más pragmático que un candidato presidencial que al tercer intento quiere llegar al poder: el "gurú" que ayudó a ganar el domingo a AMLO (Andrés Manuel López Obrador) fue el mismo Sola que había trabajado 12 años atrás en su contra.

Tuve la suerte de poder entrevistar a Sola en Argentina en 2016 y 2017: justo al inicio de la gestión de Mauricio Macri y antes de las legislativas del año pasado. Venía de asesorar a Sergio Massa y antes a Francisco de Narváez.

Hoy aconseja al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, a quien ahora va a poder dedicarle más tiempo en su carrera como candidato presidencial del peronismo.

En su lista de trofeos están también las campañas del ex presidente Colombiano Manuel Santos y del español Mariano Rajoy.

"Hace falta más Macri, mucho más Macri", decía por entonces reclamando mucha más presencia del Presidente en los medios. Corría medio año de su gobierno pero se empezaba a perfilar una estrategia de comunicación que hoy está pagando el gobierno de Cambiemos.

"Menos Facebook y más Macri", recomendaba Sola y aseguraba, en contra del dogma duranbarbiano, que "las redes sociales aún no son prescriptoras del voto ni son más importantes que los medios periodísticos en la comunicación de gestión".

"Yo le hubiese recomendado hacer el ajuste de arranque", decía también el español medio año después de asumido el gobierno de Cambiemos y cuando empezaban a surgir dudas de cuán efectivo sería el gradualismo económico.

Contrariando otro de los credos de su colega ecuatoriano Durán Barba, Sola reclamaba por entonces que Macri hiciera "un importante corte de caja" con la herencia kirchnerista mientras arrancaba el proceso de gestión.

"Hay que explicar qué nos dejaron para luego ir explicando cómo piensas cambiar", recomendaba en su clásico tono enfático que subyuga en todas las conferencias sobre comunicación política en las que lo ubican como orador estrella.

"Yo espero que Mauricio Macri asuma un liderazgo inspirador, me gustaría verlo crecer. La gente necesita líderes en los que creer y a los que seguir", recomendaba. "Es más importante la potencia de un liderazgo que una ideología", explicaba y, para sorpresa de casi todos los asesores políticos argentinos, Sola recomendaba no dejar de lado las cadenas nacionales de radio y TV, aun a pesar de que la ex presidenta Fernández de Kirchner había saturado con esa herramienta.

Otra contradicción con el dogma comunicacional de Cambiemos no solo fue el bajo perfil del Presidente y la apuesta a las redes sociales sobre los medios tradicionales: "Macri necesita generar un relato para explicar qué es Cambiemos y decirnos a dónde quiere llevar al país dentro de su período de gobierno y mucho más allá".

"Relato" -con perdón de la palabra- es un término de la comunicación política que el kirchnerismo con su "década ganada" o "la patria es el otro" logró bastardear hasta convertirlo en mala palabra. Pero, según Sola, el equipo de comunicación de Macri se equivocaba en no aplicar esta técnica que busca simplificar procesos complejos para explicar sus planes de gobierno a un público amplio.

"Es más sexy para los políticos hablar de programas sociales y darle más plata a la gente que hablar de ajustes. Todos los gobiernos de centro-derecha son culposos y les cuesta asumir lo que son", decía en junio de 2016. "No deberían enloquecerse tanto con la percepción de que gobiernan para los ricos", recomendaba, dando en la tecla de lo que le pasa hoy a Cambiemos: de tanto preocuparse por parecer más socialistas que los peronistas, hoy la percepción de "gobierna para los ricos" está más alta que nunca, y las expectativas económicas a futuro -la clave de la elección presidencial 2019- están en un punto mínimo con tendencia descendente.

Ya en 2017, en una segunda entrevista en Buenos Aires, el gurú español sostenía que Macri debía "hacer después de la elección el ajuste que no quiso hacer de entrada".

Pero en aquel entonces, un año atrás, se hablaba bastante de los Pactos de la Moncloa: ese gran acuerdo nacional al que llegaron todos los partidos españoles para reformar la economía -y especialmente las relaciones laborales- de España que fue el punto de partida a tres décadas ininterrumpidas de fuerte crecimiento.

"Yo espero que en octubre, Macri haga una gran convocatoria nacional a todos los líderes políticos, empresarios y sindicalistas. Podría pasar a la historia como el gran hombre que no temió ceder protagonismo y representar ese liderazgo que esperan los argentinos", sostenía y ponía a los acuerdos de la España de los 70 como el mejor ejemplo para la Argentina.

"Macri no tiene más tiempo que perder para asumir el rol de liderazgo que necesita la Argentina", sostenía.

No le hicieron caso

Otra de las diferencias de Sola con Durán Barba es que el español considera que la comunicación de gestión de gobierno es "totalmente distinta" a la de campaña electoral. "Son dos animales totalmente diferentes, la comunicación de gestión es mucho más intensa y requiere de mucha más interacción con los medios tradicionales", explicaba.

Hoy, aun siendo asesor del salteño Urtubey y con el triunfo de AMLO en México a cuestas, Sola le recomienda a Macri "asumir la crisis de gobierno y que empiece a decir la verdad". Quizás deba ser mayor el "mea culpa" que hizo en mayo admitiendo un exceso de optimismo en las metas de inflación. Quizás el presidente argentino deba admitir el error de diagnóstico inicial y ponerse al frente de la crisis antes de que sea tarde.

Pero la pregunta que todo el mundo le hace a Antonio Sola es cómo evitar ahora que en México el que fuera -según su propia campaña- "¡un peligro para México!" no se convierta en un Chávez u otro tipo de populista de izquierda: "La solidez institucional, los candidatos políticos y la fuerza empresarial son autónomos. No podría convertirse en Chávez, ni aunque quisiera". Veremos.

En la Cumbre de Comunicación Política de Lima, en agosto, lo esperarán ansiosos cientos de colegas para que presente los detalles de su campaña para López Obrador. No estaría mal que Cambiemos mande a sus expertos a escucharlo.

