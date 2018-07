House of Cards anunció que regresa La Presidenta

Todos lo estaban esperando. Llega la última temporada de House of Cards y claro está, marcará una gran diferencia a todas las otras vistas hasta ahora.

Se sabe que Kevin Spacey no será de la partida, tras recibir acusaciones de abuso sexual. Fue entonces cuando la serie se quedó sin su protagonista masculino, y gran parte del éxito generado hasta ahora.

Pero sí contará con la protagonista femenina que también marcó tendencia y cobró protagonismo en las últimas temporadas. La sexta temporada del show tendrá a Robin Wright como la imagen de la serie.

Es por eso que, aprovechando el 4 de julio en Estados Unidos (día de la Independencia en ese país), la serie lanzó un video promocional adelantando lo que viene, lo que viene.

"Feliz Día de la Independencia... a mí", dice el personaje de la Presidenta Claire Underwood en el pequeño teaser que enloqueció a todos los fans.

