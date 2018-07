"Lo de Tizón es un verdadero papelón", dijo Vargas Durán

El vocal electo de Yala, Facundo Vargas Durán, calificó como "un verdadero papelón" el anuncio del comisionado Santiago Tizón de su expulsión del Concejo Comunal yaleño, por no asistir a las sesiones y negarse a asumir en su cargo.

Tizón iba a pedir al Juzgado Electoral definir los pasos a seguir para nombrar nuevo vocal o dar lugar a apelación de Vargas Durán.

"Lo de Tizón es un verdadero papelón, alentado por el blindaje jurídico que le da impunidad para cometer todo tipo de irregularidades en Yala. Ahora hace este tipo de anuncios que desnuda su incapacidad para administrar el erario municipal y que el manejo del mismo se les fue de las manos", dijo.

Sobre su situación dijo que "existe un planteo de conflicto municipal ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, y hasta tanto el mismo no se resuelva eso va a continuar y agravar con este tipo de corruptela".

"En ese planteo -agregó- he denunciado un conflicto de poderes que se ha suscitado en la Comisión de Yala a partir del 19 de diciembre de 2017, en que el comisionado se ha negado a reconocerme como vocal electo del Municipio, desconocimiento que ha hecho prevalecer a partir de contar con el doble voto en el Concejo Comunal. Así tambiÚn he planteado la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 6043 de autoría del diputado Ramiro Tizón, como del propio comisionado, por la cual se faculta al presidente del Municipio a elegir las autoridades del Concejo Comunal, violando de ese modo la voluntad popular en la integración del cuerpo legislativo, lo que le permite al comisionado evadirse de todo control interno, siendo juez y parte de sus actos".

Por otro lado Vargas Durán indicó que "la declaración de vacancia que realiza es ilegal, por cuanto la misma debe ser declarada por tres integrantes sobre cuatro del Concejo Comunal, y en este caso votaron dos a favor de esa declaración y uno en contra, con lo cual no se reúne la mayoría que exige la Constitución provincial para estos casos. Esa mayoría se computa sobre la totalidad de los integrantes del cuerpo y no sobre los presentes, tampoco se me ha otorgado el derecho de defensa".

Para finalizar sostuvo: "jamás antepuse los fueros frente a las investigaciones que realiza la Justicia sobre mi persona, me presentÚ en cada oportunidad en que fui citado. De hecho hasta la fecha han sido dictados ya tres sobreseimientos en mi favor los que se encuentran firmes, dejando al descubierto la falsedad de las denuncias realizadas por el comisionado en mi contra. No temo ser investigado por cuanto considero que mi gestión ha sido transparente, y por cuanto dejÚ un municipio con 0 deudas. El comisionado hace estos anuncios porque es tan inoperante que no tiene otro motivo para llamar la atención que no sea invocando mi nombre".