Detenido denuncia el robo de celular y pertenencias por parte de la Policía

"Mi hijo fue liberado ayer después de haber estado detenido durante diez meses" aclara Orlando Guillermo Sánchez en la puerta de la Brigada de Investigaciones a El Tribuno de Jujuy.

"El año pasado mi hijo Omar fue detenido por una denuncia realizada por su pareja", indica Sánchez y "en ese momento -agrega- le secuestraron el celular, el documento de identidad, la cÚdula de la moto una memoria de 8 gigas y unos 300 pesos".

"Cuando lo detienen", manifiesta Orlando Sánchez "lo alojaron aquí en la brigada y lo más extraño es que un día, mi esposa observa que el celular estaba activado, al igual que el "whatsApp", "messenger" y su cuenta de "facebook".

De inmediato el hombre agrega que "vinimos a ver que pasaba y mi hijo seguía detenido, entonces preguntamos que había pasado con el celular y nos dijeron que estaba en condición de secuestro hasta que el fiscal lo decidiera".

"A partir de ese momento -remarca- intentamos que nos entreguen las pertenencias y nos dijeron que se las debíamos solicitar a travÚs del abogado", recuerda Sánchez.

Denuncian robo del celular

"Mi señora -indica Sánchez- llamó al número de celular de mi hijo y la atendió una persona, pero despuÚs siempre dio apagado y a partir de ese momento no sabemos realmente quÚ es lo que pasó".

Omar afirma que posteriormente con el auxilio de su abogado Marcelo Omar Miranda se realizaron una serie de trámites con la intención de poder recuperar el aparato, que por otra parte jamás fue requerido para la investigación por el fiscal que atiende las causas por violencia de gÚnero, Alejandro Bossatti.

El joven agrega que posteriormente fue trasladado a la Seccional 62º en Sargento Cabral y finalmente alojado en la Unidad Penal Nº 7 de Alto Comedero, donde permaneció detenido hasta el martes pasado cuando recuperó la libertad.

Orlando Sánchez expresó que "todas estas irregularidades nos sorprenden, nos hicieron ir y venir un millón de veces para nada, mi hijo necesita el documento para realizar una serie de trámites que están incluso relacionados con la causa que tiene, porque fue elevado a juicio"

"Esperamos -afirma para terminar- que todo esto no nos cause problemas", señalando que "a mi hijo le tocó pasar por una situación muy difícil y no digo que estÚ bien o mal, solamente que esto que pasó de caer preso no se merecía y es por eso que no entendemos que se pierdan las cosas que quedan secuestradas".