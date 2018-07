Dan de baja monotributo social agropecuario

Las organizaciones indígenas, campesinas y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de la Nación de dar de baja el monotributo social agropecuario.

Las nuevas disposiciones de Nación establecen que en 2019 un porcentaje deberá ser abonado por el propio beneficiario.

Desde el 2009 este beneficio social fortaleció a este sector productivo, ya que es una herramienta que, hasta hoy, tenía "costo cero" para los agricultores familiares inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf). El monotributo permite mejorar la comercialización de productos, vender en forma directa y sin intermediarios, y vender en lugares que antes no podían hacer por no tener factura.

En Jujuy son más de 1.500 productores inscriptos, y más de 50 mil familias en el país que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Además más de 100 mil personas que quedan sin obra social, aunque este último tiempo muchos no pudieron acceder a las mismas ya que no estaban prestando atención.

El impacto que tendrá en los pequeños productores es negativo, ya que con el beneficio estaban dentro del mercado "formal". Es decir que en el 2019 pasarán a la informalidad, a ser cadena de producción en negro. La producción de alimentos es clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Producen en diferentes regiones verduras, frutas, carne, miel, y artesanías, entre otros.

Anastasia García, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy, ante la situación comentó que "el productor que se empadrone en este mes, tiempo que establecieron, sostendrá el monotributo hasta fin de año. Pero se empadrone o no el beneficio no lo tendrá, ya que deja de existir en el 2019. Es decir es engañoso, ya que estos meses estarán cubiertos, pero la obra social no pueden usarla".

Desde diciembre de 2015, el Ministerio de Agroindustria está realizando recortes en el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Más recortes

Los agricultores familiares inscriptos en el monotributo social agropecuario tenían hasta el 31 diciembre 2017 una alícuota del 0% en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos provinciales (Ley 5901/15, sancionada el 29/12/2015).

Dicha ley fue derogada, y la nueva Ley Impositiva (6053/17) establece el pago del 1,2% sobre los Ingresos Brutos.

Ante la situación esta organización solicitó al gobernador de la Provincia que revea la situación.

García destacó que "somos contribuyentes, con una obra social, podemos comercializar con el monotributo social. No es lo mismo vender en negro. Es decir acá los beneficiados serán los intermediarios, productores sojeros", remarcó.

Desde esta organización campesina se acercaron a legisladores provinciales para que vean la situación de los pequeños productores, y consiguieron que dos legisladores estudien proyectos para que vuelvan a tener el monotributo social agropecuario. TambiÚn buscan hablar con los diputados nacionales para que se busque revertir la situación que atraviesan los productores de la agricultura familiar.

Por último dijo que "realizaran más presentaciones para recuperar el beneficio social".

En la Provincia dejó de ser Secretaría y pasó a ser Dirección a la Agricultura Familiar, con menor presupuesto y con despidos.

Desde el 2009 tenían derecho de acceder a la salud a travÚs de la obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar "en blanco"

Reempadronamiento de productores

Cerca de 11 mil productores beneficiarios del Monotributo Social Agropecuario en la provincia deberán realizar actualización de datos. La nueva normativa de Nación establece que a partir del 1º de enero 2019 pasarán a ser efectores sociales abonando el 50% de la obra social. El pago equivale a un monto de $264 mensuales por cada integrante del grupo familiar que cuente con obra social.

De esta manera, los monotributistas sociales agropecuarios dados de alta actualmente, deberán actualizar datos para que sigan manteniendo el carácter de “sociales agropecuarios” hasta el 31 de diciembre de 2018 y a partir del 1 de enero del 2019, pasan a ser “efectores sociales”.

En base a la nueva normativa, el sector social tendrá la posibilidad de mantener el beneficio de la obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar.

“Se está realizando una reestructuración en donde todo efector social agropecuario pasa a ser efector social, la diferencia es que el efector social agropecuario era “costo cero”. Al pasar a otra asignación abonan el 50% de la obra social explicó la referente del Registro Nacional de Agricultura Familiar de Jujuy, Claudia Oviedo.

Para este trámite, los beneficiarios deberán concurrir a la oficina ubicada en barrio Huaico, calle Florencio Varela Nº 30, o gestionar con técnicos de la Subsecretaría de Agricultura familiar Jujuy.

Los requisitos: declaración jurada, documentación del grupo familiar hasta el 31 de diciembre de 2018. El productor que renuncie al monotributo agropecuario, tendrá la posibilidad de pasar a ser efectores sociales a partir de agosto. (Celeste Marconiz)