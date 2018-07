El "lobo" pone en marcha los trabajos

Gimnasia y Esgrima pone primera a los trabajos de cara a la temporada de la Primera B Nacional. El plantel se junta desde las 9 en el predio de Papel NOA y tendrá caras nuevas.

Entre ellas será la de Matías Di Benedetto, defensor central que viene de Almagro y sueña con ser protagonista. "Muy contento, con muchas expectativas, con muchas ganas, me hablaron muy bien de la institución, es un club grande así que muy motivado con lo que viene", apuntó.

"Y los objetivos grupales se irán hablando con el correr de los días, ahora comenzamos a entrenar, en lo individual siempre es jugar, tratar de dar lo mejor en cada partido que me toque y aportar mi granito de arena para el grupo, para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha", declaró en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Consultado sobre si conocía algo de Jujuy en particular y el "lobo" en especial, Di Benedetto reconoció: "Lo conozco a Diego Auzqui, la verdad que me habló muy bien de la institución, está muy ordenada así que tambiÚn la decisión de venir aquí fue gracias a Úl que me dio las mejores referencias del club así que muy contento y con muchas expectativas". Sobre el tÚcnico Martín Astudillo resaltó que "no lo conozco, solamente de nombre, fue un buen volante, despuÚs como entrenador de la categoría que lo enfrentÚ, pero nunca hablÚ, seguramente en estos días cuando ya cuando estemos trabajando hablaremos, charlaremos un rato para ir conociÚndonos, tanto con Úl como con el resto del cuerpo tÚcnico".

El hincha de Gimnasia verá en Di Benedetto un jugador con mucha entrega "soy un jugador que me sacrificio dentro de la cancha, intento dejar todo lo que tengo a lo largo de los 90 minutos y eso no va a faltar de mi parte, sacrificio y ganas, soy central, intento jugar cuando se puede y cuando no, no, eso más que nada, sacrificio y darle para adelante siempre", explicó. Para Di Benedetto, llegar al "lobo" jujeño es "una motivación porque uno llega a un club grande, tiene muchos años en primera, obviamente es una motivación llegar aquí, no se debe tomar como una presión porque puede jugar en contra, hay que venir a hacer lo mejor posible y armar un buen grupo humano principalmente y en lo futbolístico, despuÚs trabajaremos y haremos lo posible para pelear, siempre, la idea nuestra seguramente nos pondremos como metas entrar al octogonal, el reducido, pero por la historia de este club se merece pelear arriba", sostuvo el exdefensor de Almagro. La B Nacional "es muy parejo, como le contaba a los chicos, últimamente que me tocó jugar mucho, nadie saca diferencia, cualquiera le gana a cualquiera", finalizó Matías Di Benedetto.