"En el 2007, los jugadores de la Selección no querían a Riquelme"

En marzo del 2017, Carlos Dibos, ex preparador físico de Alfio Basile sorprendió al afirmar que el cuerpo técnico presentó la renuncia a la conducción técnica de la selección argentina "por el club de amigos". Además, dijo que Javier Mascherano es "el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos".

Poco más de un año después, el profe reveló que estos mismos jugadores no querían a Juan Román Riquelme.

"Hay que saltar, hay que saltar; estamos todos, no citen más", fue el canto que en ese entonces entonó parte del plantel argentino en 2007. El mensaje fue directo hacia el entrenador, Alfio Basile, que se encontraba apenas unos asientos más adelante que ellos. Y el pedido, claro: que Juan Román Riquelme no fuera convocado a la Selección.

Si bien en un primer momento se dudó que el canto fuera dirigido a Carlos Tevez, el preparador físico de "Coco" Basile en la última etapa de la selección argentina reveló que se trataba de Juan Román Riquelme.

"Yo lo viví, no me lo pueden desmentir. Ese canto era indudablemente por algún jugador que no estaba citado y el grupo quizá no lo quería. No era Tevez, era Román, fue en el equipo del 2007″, aseguró. Y, a modo de lamento, agregó: "Lo que yo dije en su momento fue por una experiencia que yo viví, a mí no me lo contaron. Me pasó. Me fui a mi casa y mi familia me estaba esperando porque yo me había quedado sin trabajo. Eso no es fácil. Me había quedado sin la selección argentina".

"Fue la última etapa del ciclo del "Coco" Basile y en la Copa América que jugamos en Venezuela contra Brasil. Riquelme jugó igual con nosotros hasta las Eliminatorias. "Coco" lo convocó sin tener club y en la Copa América Román la rompió. Leo (Messi) hizo todos los goles gracias a Román. No sé si todo el grupo no lo quería, porque está mal acusar, pero la canción era clara y había alguien que en el grupo empujaba. Nosotros después nos vamos, Román al poco tiempo renuncia a la Selección y tampoco va al Mundial de 2010″, cerró.