Chispazos en la previa del partido entre Uruguay y Francia

Eclipsados por la lesión de Edinson Cavani, Francia y Uruguay chocan el viernes en Nizhni Nóvgorod por un lugar en las semifinales del Mundial de Rusia-2018 y las expectativas son altas. Luis Suárez y la muralla defensiva celeste contra el vertiginoso ataque galo con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann prometen un duelo espectacular.

Edinson Cavani, el goleador uruguayo del París Saint Germain tocó el cielo con las manos en el choque de octavos de final ante Portugal (2- 1). Dos goles de ensueño y la clasificación charrúa lo elevaron más alto que nunca. Pero la caída fue brusca. Una lesión en su gemelo izquierdo pone un enorme signo de interrogación a su presencia en el partido de cuartos de final, frente al país que disfruta sus goles todos los fines de semana.

"Las ganas, la actitud, la entrega, el esfuerzo Edi lo va a hacer para poder estar, pero tampoco creo que depende mucho de él", advirtió el Pistolero Suárez el martes.

A 24 horas del duelo la duda persiste, el goleador saltó este jueves al campo de entrenamiento en el búnker celeste en Nizhni Nóvgorod y abre una mínima luz a la esperanza, pese a trabajar diferenciado de sus compañeros.

La previa dialéctica venía bien. Antoine Griezmann declaró una vez más su amor por Uruguay, mientras recorría Rusia con termo y mate bajo el brazo. Los uruguayos desde la concentración de Nizhni Nóvgorod hacían guiños al francés más uruguayo hasta que Luis Suárez entró en escena.

"Antoine por más que diga que es medio uruguayo es francés y no sabe lo que es el sentimiento de un uruguayo, no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos", lanzó el Pistolero.

Tras una primera fase que provocó ciertas dudas, Francia destrozó a la Argentina de Messi con un fútbol de alta velocidad, con el joven Kylian Mpabbé, de solo 19 años, como estilete, con dos goles y un penal cometido sobre él que transformó Griezmann. "Todo el mundo sabe que (Mbappé) es un buen jugador, pero creo que tenemos una buena defensa para controlarlo, pero no es solo él, es el equipo" francés el rival a vencer, advirtió Suárez.

Las incorporaciones de los laterales galos, Benjamin Pavard y Lucas Hernández, también desarbolaron a un equipo albiceleste que tampoco pudo competir en músculo con la medular francesa, formada por NGolo Kanté, Paul Pogba y Blaise Matuidi. Este último se perderá la cita por tarjetas.

El partido encuentra a dos equipos que han ido creciendo a lo largo del campeonato y que sueñan con cotas altas: Uruguay, tras sus dos primeros títulos hace más de medio siglo, quiere sumar una estrella en colores, mientras que para la Francia de Didier Deschamps, capitán en el triunfo en 1998, sería la segunda corona.

Aunque antes de alcanzar la final de Moscú del 15 de julio y tener la posibilidad de luchar por el título, el ganador de este duelo se enfrentará en semifinales al vencedor del otro choque estelar de los cuartos, el Bélgica-Brasil, que se disputará horas después en Kazán.