Docentes no cobran desde marzo: a cambio les ofrecieron vales de carnicería y de minimercados

Docentes del nivel terciario del instituto superior "Nuevo Horizonte" desde el mes de marzo hasta el día de hoy no cobraron sus respectivos sueldos. Dicha situación genera malestar e incertidumbre en ellos y sus familias porque no reciben novedades y hasta quisieron darle vales como forma de pago.

"Las promesas que nos dijeron, primero, fueron que íbamos a cobrar en abril, y luego en otra reunión nos comentaron que cobrábamos en junio. En esa misma reunión también nos mencionaron que nos iban a dar vales de carnicería y vales de minimercaditos. A nosotros nos pareció una burla, una falta de respeto. Hasta al día de hoy no tenemos ninguna novedad de cuándo y cuánto nos van a pagar", sostuvo una de las docentes afectadas, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"El representante legal del asociación civil Odij nos dice que la culpa es del ministerio de Educación, él afirma eso pero no tenemos respuesta. Hay muchos de los docentes que renunciaron, son madres y padres que no tienen como pagar los impuestos. No podemos dar la cara porque tenemos miedo a las acciones o represalias que podamos llegar a tener para con nosotros", siguió diciendo.

Además destacó que hay otro incumplimiento por parte de la institución: "Hay algunas carreras que no tienen resolución ministerial, que están en tramite. Tenemos miedo que desde el ministerio no nos reconozcan eso y no nos paguen nunca. Siempre todos los docentes cumplimos con todos los requerimientos de ellos, hasta el día de hoy seguimos cumpliendo a pesar de que no nos pagan".