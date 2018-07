Abrazo al hospital de Maimará

Vecinos de Maimará, representantes de las comunidades del Área Programática de su hospital, personal del nosocomio y sus sindicatos, participaron este jueves de un abrazo simbólico en defensa de esa importante institución de la salud pública. Si bien no tuvo las dimensiones de aquella otra de comienzos de marzo, cuando se autoconvocaron ante los rumores de su cierre o refuncionalización - lo que nunca sucedió-, la convocatoria nucleó a buena parte de los interesados, en un número que fue creciendo hacia el mediodía.

Para conocer la situación, conversamos primero con Hilario Portal, integrante de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud. "La mesa fue convocada por el ministro, tiene la función de tratar sobre las mejoras que corresponden a este hospital y su zona de influencia, y empezamos a asumir esa responsabilidad. Nos encontramos dos jueves al mes junto al municipio, las comunidades y el Ministerio, y vemos qué se está haciendo y qué se quiere hacer".

Nos dice que "hemos tenido más obstáculos que soluciones. No es una mesa cerrada sino que está invitado todo el pueblo a participar. Yo pienso que habrán creído que una mesa es más fácil de manejar que una pueblada como la del 5 de marzo, pero si la mesa está acompañada por el pueblo, eso ya es más interesante. Mermó bastante la participación, de todos modos, y esperamos que a partir de esta manifestación se incremente".

Agrega que "queremos aportar a la salud. Si el Gobierno propone la mejor salud, nos alegramos, pero pareciera que a la mesa la tienen como un entretenimiento mientras toman las decisiones por otro lado. En la última reunión hemos sufrido una agresión. El director, doctor Villa, nos dijo de manera violenta, tras la decisión de trasladar a la ginecóloga a Humahuaca, que la tomó porque la mesa se oponía a la especialización del hospital".

Finaliza diciendo que "es todo lo contrario, queremos que se mejoren los puestos de salud y el hospital con equipamiento, con profesionales, y en base a un estudio serio y no por un simple pálpito. Queremos que se hagan las cosas de manera más seria, que la administración sea transparente. Nosotros no administramos el hospital ni lo queremos hacer, pero exigimos transparencia tanto para las designaciones como para los recursos.No aceptamos que se nos acuse de obstaculizar la salud de Maimará, y por ello convocamos a la gente".

Tinte político

Marcelo Villa, a cargo de la Dirección Regional de Gestión de la Quebrada, nos dice que "hoy teníamos reunión de la mesa de trabajo, que es un organismo de este nuevo Plan de Salud, destinado a trabajar sobre el mejoramiento del hospital y sus puestos de salud. Nos encontramos con esta asamblea de ATE y Apuap, gremio al que pertenecí, pero que hoy hablan de cuestiones políticas en general". Nos dice que "yo creo que no está muy claro cuál es la función de la mesa de trabajo, donde se debería trabajar conjuntamente con los municipios y los pueblos aborígenes para mejorar los puestos de salud y la atención. Por ejemplo, en los Colorados como Ministerio ponemos el material para las reformas necesarias de los techos, y la comunidad colabora con la mano de obra. O tenemos que estar atentos a la colocación del gas, como estamos haciendo en el hospital". Agrega que "deben, por ejemplo, traer la necesidad que tiene cada comunidad con temas referidos a los horarios necesarios de atención, pero se mezcló con un tinte político y yo no termino de entender cuál función quieren cumplir. Nos piden que el hospital y la cooperadora hagamos una rendición de cuentas, lo que cada seis meses hace una auditoría semestral. Allí se presentan los informes a Fiscalía de Estado, cuando la mesa es la población que se arrima al hospital para plantear sus necesidades".

En cuanto a los rumores de achicamiento del nosocomio, Villa dijo que "yo no tengo ninguna información. Los rumores hablan de una reducción de camas, que yo creo que viene de un mal entendido, porque si lo hubiera sería grave, sería como cerrar el hospital. No hay ninguna orden al respecto, ni del gobernador ni del ministro. Al menos, hasta hoy, no la hay. Hay mejoras como el quirófano en Humahuaca, como la ginecóloga que va a venir a Maimará y a Susques. Vamos a inaugurar el Centro de Salud de Tumbaya Grande en agosto, viene una pediatra".

Por su parte, Cristian Choque, secretario gremial de ATE, nos dice que "nosotros vinimos a apoyar a la comunidad ante este tema del Plan Estratégico de Salud, para hacer un abrazo simbólico haciéndole saber al pueblo de Maimará que los estamos apoyando".