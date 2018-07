La mujer debe descubrir sus signos de fertilidad

Gladis Garzón, coordinadora del Servicio de planificación familiar natural o Servicio a la vida, del Movimiento Familiar Cristiano, explicó por qué defiende especialmente la vida desde el mismo momento de la concepción, a través del reconocimiento natural de la fertilidad.

Este método de planificación familiar natural o servicio a la vida se los difunde también en otro de los servicios, como el cursillo para novios que los prepara para el sacramento del matrimonio. El equipo de planificación familiar, es un grupo de tres instructoras con sus parejas matrimoniales recibidos en el Departamento de Bioética de la Universidad Católica Argentina. El matrimonio compuesto de Osmar Luciano Garzón y Gladis Garzón fue presidente y creador de ese servicio junto al de Hogares de Belén, del Movimiento Familiar Cristiano.

Al explicar esta metodología natural, Gladis Garzón coordinadora, señaló que es tan simple y sencilla que puede aprenderlo "las adolescentes, reconociendo sus signos biológicos que están naturalmente en su propio organismo, aún si lo inician antes de su primer periodo". Este se basa en descubrir signos indicadores de la fertilidad en la mujer. Con prestarles atención a los síntomas, la mujer puede detectar cuáles son sus días fértiles y cuáles infértiles, para poder planificar naturalmente si quiere quedar embarazada o no, o si quiere postergarlo. También se tiene en cuenta la libertad de la mujer para decidir su maternidad.

La coordinación les puede acercar fácilmente todos esos conocimientos con charlas que se hacen en los colegios, escuelas o instituciones donde se lo soliciten. Son un equipo de instructoras bien formadas e instruidas, dijo, porque es un tema que hace a la intimidad de la mujer, para que esta metodología sea aprendida de una persona que sabe enseñar todos estos cambios hormonales que naturalmente existen, porque somos cíclicamente regulares o cíclicamente irregulares. No es como el hombre que permanentemente es fértil; la mujer lo es por tiempos, dentro de los 28 días de cualquier ciclo. Tampoco es necesario que sean personas de ciclo regular sino también irregular, que pueden determinar muy fácilmente sus días fértiles o infértiles sin necesidad de acudir a métodos invasivos que le pueden producir algunas consecuencias posteriores.

En este tema aclaró que la Iglesia no castiga o discrimina a los que llevan a cabo los diferentes métodos que se encuentran en el mercado, sino que propone esta forma sin imponer nada, por lo cual la persona puede elegir libremente, pero conociéndose.

La mujer nace con la cantidad de hormonas necesarias, no es preciso que se le agreguen o disminuyan médicamente, ya que naturalmente puede gestar o no, definiendo cuál es el momento oportuno y ejerciendo así una maternidad responsable.

Por otra parte, apuntó que la Iglesia no tiene una definición sobre los tratamientos asistidos, y queda en la conciencia de cada persona. "Comprendemos perfectamente el deseo de un matrimonio o pareja de tener sus hijos, y estamos viendo últimamente casos que hacen alquiler de vientres que en muchos casos no son necesarios, porque con el solo hecho de reconocer tu organismo como funciona, está en tu conciencia buscar un bebé. La Iglesia no se limita a decir usen o no esto o aquello, sino les muestra un camino que cada uno elige libremente", agregó.

Asimismo no descartó que hay muchas personas que tienen problemas de fertilidad y están buscando ansiosamente tener un hijo, pero la mayoría de los hijos son sorpresas, a veces uno no se da cuenta que lo está hasta los tres meses de gestación, y no son buscados, pero cuando uno está embarazada y lo deja, solo se desarrolla y nace porque a partir de las tres semanas, no tiene forma humana pero ya tiene el corazón latiendo fuertemente.

"La vida humana es un don"

EN LA VISIÓN DE LA IGLESIA. TODOS TENEMOS NECESIDAD Y DERECHO DE SER RECIBIDOS COMO HIJOS.

“La vida humana es un don. Ésta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no. Se refleja en el rostro de los padres cuando contemplan por primera vez a sus hijos. El anuncio de la espera de un hijo es una alegría que se comparte con familiares y amigos”. La reflexión forma parte de un documento en que la Iglesia expresó su postura en torno al aborto.

“Pero a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino.

Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer.

Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza; por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto a las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse.

La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?

La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. Hace unos años con la sanción de la ley "Asignación Universal por Hijo", el Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo?

La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas que: Establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana. Todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos.

Reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro

Acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones”. De esta manera se pronunció la Iglesia Católica en torno al polémico proyecto de legalización del aborto que tiene media sanción parlamentaria.

Se puede elegir el sexo

Más adelante, Gladis Garzón advirtió que, lo que tampoco la gente sabe es que con el método de concepción natural se puede elegir el sexo del bebé.

“Esto es así: el varón aporta los genes X Y, tiene los dos géneros; y la mujer, con el óvulo aporta el gen femenino X. Cuando buscan una nena con este método, deben hacerlo en los primeros días de la fertilidad, cuando el síntoma tienen ciertas características; en cambio si se quiere un varón, se espera el día de máxima fertilidad, que cada mujer lo sabe porque coincide con el día de la ovulación, y los espermatozoides en un medio apto, ascienden vertiginosamente en busca del óvulo, y le ganan la carrera a los que van como más lentos, que son los X de las mujeres, en cambio los espermatozoides que llevan el X Y del varón se juntan con el X del óvulo de la mujer y se gesta el varón. Es muy sencillo, pero aprendiendo a descubrir los días de fertilidad. En el caso que una mujer tenga los días de fertilidad que son entre seis y siete días como máximo, son los días en un ciclo regular; pero también hay mujeres que tienen un día u horas de fertilidad y no lo saben. Es algo tan maravilloso descubrirse una misma, cuáles son los días en que está ovulando, para cuando quiere buscar un bebé o decide que todavía no es el momento. Es lo ideal”.

Opinó además que “cuando se escucha decir que están enseñando educación sexual, creo que no es integral, le falta una pata para evitar el embarazo y el aborto; y este conocimiento es lo más sencillo que hay. Llegamos tarde siempre como el mensaje de educación sexual porque sabemos que hay niñas, que aprendieron a conocerse antes de su primer período, saber los síntomas que ya le van avisando cuándo son los días fértiles y nunca tuvieron problemas. Nunca tendrán que tomar una pastilla, ningún espiral, inyección o el chip que ponen ahora que a la larga dañan el organismo de la mujer con efectos colaterales”.

En el equipo de Planificación natural se compone de un equipo de dos matrimonios instructores y la coordinadora Gladis Garzón. La planificación natural, es un método natural que ofrecen y difunden a los establecimientos o instituciones que quieran llamar, al teléfono fijo 4224279; al celular 0388- 5211760, o concurrir al consultorio gratuito en calle Macedonio Graz 664 del barrio Ciudad de Nieva.