La muerte del funcionario policial se produjo por un paro cardiorrespiratorio

Tras la diligencia realizada esta mañana por el médico forense, se determinó que el deceso del comisario inspector Carlos Alberto Altamirano, se produjo por una “muerte súbita cardíaca”. La víctima se desempeñaba como actual Jefe de la División de Armamento y Equipo del Departamento Logística de la Policía de la Provincia de Jujuy.

Según se supo, anoche, el funcionario policial salió de su trabajo y junto a dos camaradas emprendió el retorno a esta ciudad. Al arribar a la casa donde reside en barrio Bernacchi, le comentó a su pareja que no se sentía bien, que le faltaba el aire, por lo que la señora lo acompañó hasta el fondo y fue en ese interín en que se descompensó. La mujer pidió ayuda, los vecinos alertaron a la Policía, luego llegó la ambulancia del Same procediendo a realizarle Reanimación Cardiopulmonar, pero lamentablemente, la victima ya no presentaba signos vitales.

Tras dar participación al responsable de la Delegación Fiscal N° 3, ayudante Fiscal Juan Carlos Baiud, dispuso que se realicen las diligencias de rigor a cargo de personal de Criminalística y que el cuerpo fuese trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro, para que el cuerpo fuese examinado por el médico forense.

Desde la mañana de hoy hasta poco antes del mediodía, el médico forense realizó el examen cadavérico, en presencia del ayudante fiscal, de funcionarios policiales que llegaron desde la capital provincial, del jefe de la Seccional 35, comisario Fabián Gustavo Ladru y personal de Bomberos, denominando que el deceso se produjo por “un paro cardiorrespiratorio”.