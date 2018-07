Dirigentes y delegados de La Esperanza se reúnen esta tarde con el Gobierno

SAN PEDRO (Corresponsal) El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio la Esperanza, Sergio Juárez, indicó que esta tarde viajan a la capital provincial junto a todos los delegados para reunirse con autoridades del Gobierno de la Provincia, donde se abordará el tema de la propuesta que hizo el Gobierno, relacionada con la indemnización de todos los trabajadores que presentan servicio actualmente en la empresa azucarera.

Si ben el gremio lleva una contrapropuesta, delegados indicaron que no aceptarán ninguna propuesta “porque aceptar la propuesta de Morales, sería auto despedirnos, no vamos a aceptar”, indicaron.

Por otro lado los dirigentes advirtieron que un funcionario indicó que si no firman no “habrá zafra”.