Presentaron el primer helicóptero de la Provincia de Jujuy

El gobernador Gerardo Morales, encabezó la presentación del flamante helicóptero multimisión H 125, adquirido por el Gobierno de la Provincia. Puede realizar misiones con las fuerzas de seguridad, lucha contra incendios, traslado de heridos; búsqueda, rescate o traslado de pasajeros y patrullaje aÚreo.

El acto oficial de presentación se desarrolló en el hangar que el Gobierno Provincial tiene en el aeropuerto internacional "Doctor Horacio Guzmán".

En ese marco, y con el flamante helicóptero multimisión H 125 de fondo junto al avión sanitario de la Provincia adquirido anteriormente, el Citatión 2, el piloto del Gobierno de la Provincia Luis Piotti brindó detalles tÚcnicos y de prestación de la aeronave, destacando que el H 125 fue el único helicóptero en su tipo que se posó en la cumbre del Everest en el año 2005, a una altura de 8.848 metros.

El gobernador Gerardo Morales, felicitó a todo el equipo de trabajo y expresó que "a partir de la decisión política que tomamos para adquirir el helicóptero hicimos todas las reservas necesarias".

Aclaró que fue comprado con recursos de todos los jujeños y que es una gran herramienta de trabajo para el Gobierno. "No podía la Provincia no tener un helicóptero, nos han ocurrido situaciones de emergencia donde tuvimos que pedir al EjÚrcito, a la Gendarmería o a la provincia de Salta su helicóptero y esto no podía seguir pasando".

De la presentación de la moderna aeronave participaron funcionarios provinciales, legisladores nacionales e invitados especiales.