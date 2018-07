III Concurso del Locro con un fin solidario

La tercera edición del Concurso del Locro se realizará el lunes, a partir de las 12, en el Parque Recreativo Municipal, exCamping Municipal, de Libertador General San Martín. Actuarán AmÚrico Alderete (El Bagual), La Barra Peñera, Los Cantores de las Yungas y Sentimiento Mansero.

El evento es organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Libertador a cargo de Sandra Ríos quien adelantó que el certamen es esperado por la comunidad y por quienes participan de Úl dado que habrá importantes premios para los ganadores.

"Este año el concurso del locro tiene como principal objetivo colaborar en la campaña Todos con Josefina que debe viajar a Ecuador a hacerse un tratamiento y mejorar su calidad de vida", detalló.

Mencionó que cada actividad que desarrollen desde la Secretaría tendrá ese tinte solidario, "la comunidad toda está colaborando en la campaña solidaria para Josefina".

Por último expresó que el lunes 9 de julio estarán los familiares de Josefina acompañándolos vendiendo una rifa de $100, "ese día estarán las chicas del área identificadas con un chaleco, colaborando en la venta de la rifa, tambiÚn se dispondrán cajas para quienes deseen colaborar depositando dinero".

Sucede que la comunidad de Libertador se encuentra abocada a la campaña solidaria "Todos por Josefina". Paola Alarcón, madre de la pequeña Josefina, informó que su hija nació con una malformación cerebral y que reciÚn se anoticiaron de esa enfermedad cuando tenía 5 meses de vida, "a partir de allí no descansamos y llevamos a Josefina a Buenos Aires y otros viajes visitando a neurólogos tratando de encontrarle algún tipo de tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida".

Junto a su esposo Maximiliano están promoviendo la actividad del lunes organizada por Desarrollo Humano en beneficio de su hija para que pueda recibir una terapia regenerativa celular en la ciudad de Cuencas en Ecuador.

"Mi hija con 2 años de edad no hace lo que un niño de su edad haría, no camina, no sostiene la cabeza, no habla y todo lo que se está haciendo es para que mejore su calidad de vida. La repuesta que tuvimos de la comunidad de Libertador es impresionante y como familia nos sentimos profundamente agradecidos a todos ellos, mucha gente nos llamó y se solidarizó con nosotros".

Informó que Josefina sería la tercera nena de Argentina en recibir el tratamiento pero sería la primera de Jujuy.