FNE 2018: mañana se realizará el primer "Sábado Estudiantil"

Comienza oficialmente la Fiesta Nacional de los Estudiantes con el primer Sábado Estudiantil que se llevará a cabo desde las 13.30 a las 18.30 en el Estadio "23 de Agosto".

En este primer encuentro competirán las instituciones con menor cantidad de estudiantes.

Serán un total de 37 colegios que competirán en baile y 35 en hinchada. Como es tradicional habrá sketch, competencias de hinchadas y juegos.

El Sábado Estudiantil denominado "grande" será el 11 de agosto.

Estos serán los establecimientos que participarán el sábado:

1) Bachillerato Nº 19 – Finesse - Bruno Mars.

2) Secundario Nº54 – This Ones for you – David Guetta

3) Nueva Generación – New Rules – Dua lipa

4) Remedio de Escalada – Beliver- Imagine Dragons.

5) Bachillerato Nº16 – Mueve la cintura- Agapornis.

6) Secundario Nº2 – Levels - Avicci.

7) Secundario Nº32 – Perfect Strangers- Jones Blue.

8) Santa Bárbara – Suena el dembow – Yatra y Montana.

9) Polimodal Nº3 – Momentum- Don Diablo.

10) Jean Piaget – Una na – Lali Espósito.

11) Bachillerato Nº2 – Fiebre - Ricky Martin

12) Pizzurno – Five more hours - Deodorro.

13) Secundario Nº34 – Que rico baila - Rombai y Marama.

14) E.P.A - Bella - Wolfine.

15) Salvador – Hola - Florida y Maluma.

16) La Salle – Mad love – Sean Paul.



17) Secundario Nº 42 – Bonita – J Balvin

18) ENET de Monterrico – X – Nicky Jam.

19) Canónigo Gorriti – Perro Fiel – Shakira

20) Nacional Nº2 – Échame la culpa- Luis Fonsi.

21) Secundario Nº 43 – Te quiero mas – Tini y Nacho

22) EMDEI – Machica –J Balvin.

23) Normal de Abra Pampa – One Kiss- Dua Lipa.

24) Escuela de Minas – Loca - Maite Perroni.

25) Mayor Jujuy – Si o no – Anitta y Maluma.

26) Secundario Nº1 – Bytes – Martin Garrix

27) Blaise Pascal – Que Va - Alex Sensation.

28) Gianelli – Beautiful now – Zedd.

29) Nuevo Horizonte Nº2 Monterrico- Corazón – Maluma.

30) Marina Vilte – Back it up – Prince Royce.

31) Secundario Nº 6 - 123 – Sofía Reyes

32) Secundario Nº 48 – Mi gente – J. Balvin.

33) Bachillerato Nº15 – Se olvidó y bailó – Migrantes.