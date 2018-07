"Los niños hasta los tres años no requieren del uso de pantallas"

-A esta charla asistieron muchas mamás interesadas en conocer sobre el espectro autista y otras enfermedades. ¿Qué sensación le dejó esta necesidad de conseguir más información para ayudar a sus hijos?.

-Me parece importante, además que los padres sepan lo que hacemos los profesionales, por qué lo hacemos y a veces lo importante que es hacer los controles, el seguimiento, hacer estudios complementarios que uno a veces los pide y tienen un porqué. Y por ahí esta es la oportunidad para que ellos aprendan un poquito más. La charla ha sido muy variada, extensa, pero traté de abarcar temas que son muy frecuentes y otros no tanto, pero son importantes.

-Hizo mucho hincapié en la necesidad de hacer el diagnóstico, aunque ¿es complicado llegar a él?

-Es complicado porque ha habido muchos avances en lo que es la medicina, la genética y que requiere estudios que la verdad para Argentina y Jujuy son muy costosos y que a veces son muy importantes. Sin embargo, a veces los padres tienen que luchar contra el sistema. En el diagnóstico a veces va el tratamiento y a veces la vida del paciente. Los que están a cargo de las obras sociales y sobre todos los auditores se olvidan de que son médicos y de lo importante que es. Y además de olvidarse de que los padres pasan por todo un tema tan difícil como es una enfermedad metabólica, mitocondrial o demás, y uno quiere tener el diagnóstico. Saber de ese papá que le cuesta tanto hacer las terapias, los estudios, a veces vemos que las obras sociales les piden una cosa, después otra, le vuelven a pedir papeles y el deambular de esos padres es muy cruel. Pero más cruel son los que están en ese sistema, que no colaboran como deberían.

-Volviendo a la charla, presentó también una campaña para promover enfermedades raras...

- Sí, es una campaña de mucopolisacaridosis, que son enfermedades raras. La Fundación Enhue, que es de enfermedades huérfanas y que tratamos de difundir esa enfermedad, porque creemos que está subdiagnosticada. Tenemos posibilidad de hacer tratamientos específicos de la enfermedad, tenemos un equipo que trabaja en estas enfermedades en el Hospital de Niños con mucha calidad. Además hace mucho tiempo la doctora Haydeé Tanuz y su equipo están trabajando con estas enfermedades y es una posibilidad para estos chicos de tener un tratamiento. La fundación trabaja difundiendo la enfermedad, también a ayudar a los padres que tienen a sus hijos con enfermedades raras.

-¿Cuál es la causa de estas enfermedades raras?

-Las enfermedades huérfanas o también denominadas enfermedades poco frecuentes (Epof) son las que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población en general. Se consideran Epof cuando afectan a 1 persona cada 2.000 habitantes. En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y pueden producir algún tipo de discapacidad.

-Habló en la charla de una sobrediagnosticación. ¿A veces se toma al TDA como diagnóstico general sin avanzar por otros trastornos?.

-Sí, es muy complejo el diagnóstico de autismo, pero creo que por la difusión de estos trastornos que hay en los medios de comunicación son cada vez más los niños que llegan a la consulta en forma precoz. Generalmente cuando los padres vienen es porque ellos sospechan del diagnóstico. La verdad saben que si uno le dice de ciertas conductas y no ser un autismo; pero lo importante es que lo sepan y de hacer una intervención adecuada y eso cambia el pronóstico.

-¿Qué consejo o recomendación da a los padres?

-Hacer hincapié que los niños hasta los 3 años, no requieren del uso de pantallas de celulares, tablets, eso no estimula a los niños. Lo que estimulan son los padres, los abuelos, los hermanos, pero es la comunicación, el juego y para eso se necesitan dos. No se necesita el niño y la televisión, el niño y la pantalla, eso creemos que ha aumentado el índice de autismo. Esto de exponerlos a las pantallas, si bien no se conoce la causa del autismo, pero hoy sí se cree que hay algo genético y ambiental. En lo ambiental creo que tiene mucho que ver el uso de la tecnología mal aplicada. Es decir la tecnología es buena cuando está bien aplicada. Lo que uno ve es el aumento del trastorno de la ansiedad, de obesidad porque los niños pasan muchas horas sin hacer nada, la falta de adquisición de habilidades sociales eso los limita. A veces vemos que los chicos se manejan y comunican mejor a través de una pantalla que cuando necesitan comunicarse con otra persona en directo.