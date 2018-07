AtléticoSan Pedro pasó a la otra fase

Con goles de Flavio Romero, Rolando Rojas y de Cristian Heredia, Atlético San Pedro derrotó a Atlético Independiente por 3 a 2, en un vibrante cotejo que se disputó la noche del miÚrcoles en la "Visera de Cemento". Achicó la diferencia para la visita Daniel Jorge Romero en dos oportunidades. Fue un partido difícil para los "millonarios", ya que se enfrentaron a un duro rival que no le dio respiro, que lo hizo correr los 90', logrando hacer tambalear la defensa con peligrosas llegadas. Pero al pitazo final, el marcador favorable al local daba cuenta de que clasificaba a la siguiente etapa de la Copa Jujuy.

El intenso frío no fue un obstáculo para que una nutrida cantidad de hinchas y simpatizantes se dieran cita en la noche para alentar a sus equipos. Claro está que pese al folclore del fútbol y de las renegadas por lo que consideraron un mal arbitraje, ambas parcialidades aplaudieron a sus jugadores por el muy buen espectáculo deportivo que brindaron.

Antes del minuto de juego, cuando comenzaban a acodarse en la cancha, llegó el gol tempranero favorable a AtlÚtico San Pedro por intermedio de Flavio Romero, que sorprendió a todo el estadio. Con esta ventaja, el local se lanzó al ataque pero herido en su amor propio, AtlÚtico Independiente hizo lo suyo, llevando a su rival a caer en el juego rápido que propuso, lo que no le hizo nada bien al plantel "millonario", por el desgaste, por la pierna fuerte que por momento ambos ponían en el intento de frenar las rápidas embestidas. Cuando promediaban los 26', apareció uno de los mejores hombres del partido el habilidoso jugador de los "diablos rojos", Daniel Jorge Romero para poner paridad en el marcador y con este empate parcial finalizó el primer tiempo. Independiente, con un hombre menos por la expulsión de Moisés Anagua.

En la etapa complementaria, ambos con mente puesta en la victoria se pararon en el campo de juego, AtlÚtico San Pedro buscó salir desde el fondo jugando con claridad, pero no alcanzaba a hilvanar la última jugada, por su parte Independiente no daba respiro y atacaba con la facilidad pero corrió la misma suerte porque no tenía la claridad ni la puntería para embocar la pelota. A los 10', apareció Rolando Rojas y de primera, aumentó el marcador poniendo a su equipo 2 arriba. Lejos de caer en un pozo, la visita reaccionó arrimando peligro y a los 15, tras una falta cometida por el golero local, el árbitro cobró penal y fue el arquero Nicolás Cruz, quien fue a patear pero Víctor Bovero le adivinó la intención, y tras el rebote, atento estaba Daniel Jorge Romero para empujarla al fondo de la red y decretar el empate. El partido se tornó más duro y complicado para el local, porque el planteo de su rival estaba dando resultado, lo sacó de su esquema de juego y le costaba mantener la pelota con tranquilidad. Independiente tuvo oportunidades para sumar, pero no se le dio, Atlético San Pedro también las tuvo por intermedio de Matías Roldán. Cuando se jugaban ya 27', apareció Cristian Heredia, para marcar el tercero, que le daría el triunfo al plantel, finalizando el cotejo 3 a 2. El técnico de Atlético San Pedro, Sebastián Galván, se mostró satisfecho por el triunfo logrado y por la entrega de sus jugadores al tiempo de referir que hay cosas que irán mejorando. "Sabemos que van a venir rivales más complicados. En la vorágine del partido cada uno quiere ganar, quiere sacar puntos a su favor. Seguramente el equipo mantendrá la firmeza que tenemos y con esa confianza, seguiremos en carrera".