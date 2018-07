En la provincia hay cerca de 40 mil donantes de órganos

Desde la aprobación de la "Ley Justina", no se expresaron voluntades negativas en el registro de donantes.

A partir de la aprobación de la nueva ley de trasplantes, conocida como "Ley Justina", se abre una nueva esperanza para los mas de 10 mil pacientes que se encuentran actualmente en el país en lista de espera para recibir un órgano. Es que, en principio, a partir de esta nueva legislación todo argentino mayor de 18 años es donante de órganos presunto, haya o no expresado su voluntad de serlo.

Esta iniciativa impulsará la donación de órganos en todo el país, y beneficiará especialmente a aquellas provincias como Jujuy que, actualmente, no poseen altos índices de donantes expresos.

En Argentina hay 3 millones de personas registradas como donantes de órganos y 1 millón como no donante. En Jujuy, las cifras (registradas desde 1995) rondan los 40 mil y 26 mil respectivamente. Así lo confirmó el titular del Cucaijuy, José Illanes, quien además aseguró que en los últimos diez años, en la provincia el porcentaje de población donante es de 7,9%. "Jujuy está por debajo de la media nacional, la cual de por sí es insuficiente para la cantidad de órganos que se necesitan. Es por esto que nos alegramos de que hayan nuevos instrumentos para fomentar la donación de órganos", sostuvo el profesional.

Además confirmó que a partir de la aprobación de la ley, en la provincia aún no han habido nuevos registros de personas que manifiesten su deseo de no ser donantes.

En este sentido aclaró que, pese a que según la nueva ley todos los mayores de 18 años son donantes de órganos, no está demás expresar la voluntad positiva de serlo.

"La nueva ley mantiene las actas de voluntad positiva, y como todavía no esta reglamentada, es preferible dejar expresamente registrada la voluntad de ser donante para evitar confusiones, porque puede suceder que si todos somos donantes presuntos y no hemos expresado una voluntad negativa, algún familiar tal vez no piensa igual que uno y puede estar en contra de una ablación. Por eso es muy importante dejarlo registrado", dijo Illanes.

A esto, agregó que lamentablemente en la provincia la negativa de los familiares de una persona fallecida ante una posible donación e órganos, es alta. "Cada 10 entrevistas que hacemos a los familiares de personas que están en condiciones de donar órganos, el 80% da una respuesta negativa", dijo, por lo que reafirmó la importancia de que cada persona registre su voluntad.

De hecho Illanes aseguró que, en lo que va del año, en Jujuy solo se realizaron tres ablaciones multiorgánicas.

Campañas de registro

Los mayores de 18 años de edad pueden expresar su voluntad de ser donantes de órganos a través de la pagina web del Incucai o en la oficina del Cucaijuy, ubicada en Güemes esquina Coronel Puch.

Igualmente, el Cucaijuy iniciará una fuerte campaña para poder tener la mayor cantidad de actas positivas en diferentes jurisdicciones. "La intención es poder profundizar el registro en centros sanitarios, al gestionar el carnet de conducir, y demás dependencias", afirmó.

Recalcó además que el 30 de mayo pasado, con motivo de celebrar el Día nacional de la Donación de Órganos, se realizó una campaña para el registro de donantes, logrando captar 50 voluntades positivos.

Finalmente recalcó que es importante "educar a la gente para que sepan que el trasplante es necesario, que es un proceso transparente y que sirve para salvar vidas".

Legislación local

En el 2016, la Legislatura de la provincia sancionó dos importantes proyectos vinculados a la donación de órganos y a las personas transplantadas, ambas iniciativas del diputado provincial Justicialista, Rubén Rivarola.

Se trata de la institución del 21 de diciembre como Día del Deportista Trasplantado, y la creación de un registro único provincial digital de consentimiento de donantes de órganos y tejidos y materiales anatómicos. Los dos proyectos tienden a fortalecer la donación positiva de órganos y a la vez la inclusión de personas transplantadas.