Sentido homenaje a los locutores abrapampeños

En horas de la mañana del viernes se realizó un pequeño homenaje a quienes se desempeñan en emisoras radiales de Abra Pampa como aficionados a la locución. Hubo brindis y entrega de recordatorios a los presentes a cargo de concejales del bloque justicialista del Deliberante local. Aunque no estuvieron todos quienes día a día se desempeñan en distintas emisoras locales, el momento fue emotivo, puesto que se pudo disfrutar entre colegas, compartir anécdotas y recordar las primeras emisoras de frecuencia modulada en Abra Pampa, como FM La Voz de la Puna, FM Libertad, FM Siberia Argentina y FM Tiempo, que fueran toda una novedad en aquellos años para la ciudad, teniendo en cuenta que las mismas nacieron después de 1980. Junto al recuerdo de las primeras emisoras locales se vinieron a la mente también los primeros locutores como el caso del popular "Cheque Balderrama", Víctor Tolaba, Rodolfo Dionicio, Marcelo Liquín, Aldo Abalos, Ariel Machaca, estos más populares se encuentran en una primera camada, luego los que se iniciaron por el año 1990 en adelante. Entre los homenajeados de este año se encuentra Jorge Tolaba "el Loco Chala", quien hasta la fecha lleva 23 años de locución. Tolaba se iniciaba en la radio FM Paraíso en un primer momento haciendo de operador técnico. "La verdad que para estar en la radio es como una segunda casa, amo tanto esto que a las 6 de la mañana ya estoy arrancando con la programación de la radio y cuando uno no está en la radio se extraña", dijo Jorge Tolaba que actualmente se desempeña en Radio América. "Los locutores hacen una tarea fundamental y merecen reconocimiento por esta tarea humilde", dijo Juan Carlos Aparicio, uno de los integrantes del bloque justicialista del Deliberante abrapampeño. "Es un trabajo de vocación que nace del corazón y muchas veces no importa las remuneraciones", dijo, indicando que la objetividad es primordial, sobre todo en programas informativos, "porque la información es la construcción de una nueva patria".

En San Pedro

En la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, el intendente Julio Bravo encabezó el acto de homenaje a los locutores y camarógrafos de la ciudad. Durante la ceremonia, se entregaron menciones a los locutores Carlos García, Juan Carlos Alonso y Raúl Morejón, al igual que los camarógrafos Alberto Miy y Esteban Cuesta.