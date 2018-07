La inquebrantable fuerza de jóvenes por cambiar la realidad

Dentro del voluntariado jujeño existen diversas instituciones que en su mayoría se componen por jóvenes que se dedican a colaborar con distintas áreas de la sociedad. Donando su tiempo y compartiendo su corazón con aquellos que no la pasan bien, buscan cambiar la realidad de esas personas y sembrar en ellos la esperanza de que el futuro puede ser mejor.

Y no solo lo hacen con el que necesita ayuda, también colaboran con toda la comunidad ya que promueven valores y contagian ese espíritu solidario a chicos, adolescentes y adultos que se van sumando a sus causas. Los "Payamigos", fundación "Sí" y "Terapia de Sonrisas" son tres ejemplos. Estos grupos están involucrados en diferentes ámbitos sociales, pero comparten el mismo fin: brindar contención y amor al que no la pasa bien, y hacerle saber a la sociedad que la juventud no está perdida.

Los "Payamigos" llevan a cabo dos actividades, una abocada a acompañar a adultos mayores que viven en geriátricos y se sienten solos, y la otra es hacer reír a niños enfermos que se encuentran en el hospital materno infantil "Dr Héctor Quintana". En ambos lugares utilizan lo que ellos llaman la "medicina de la risa".

Por su parte, la fundación "Sí", también efectúa dos acciones en el seno de nuestra sociedad. El programa "Recorridas Nocturnas", donde recorren arterias capitalinas repartiendo comida, abrigo, abrazos y una amena charla con personas en situación de calle. Y el programa "Sí Pueden", en el que visitan el comedor "2 de Abril" ubicado en el barrio Malvinas Argentinas, con el objetivo de jugar y compartir momentos gratos con los pequeños que asisten a esa institución.

Mientras que el grupo "Terapia de Sonrisas" recorre semanalmente diversas instituciones como ser hogares de ancianos o comedores y/o merenderos para acompañar a adultos mayores y niños. Con ambos, los voluntarios juegan y comparten momentos agradables mediante una merienda o desayuno de por medio.

Las tres organizaciones coinciden en que desde el voluntariado se cumple un rol esencial en la comunidad que debe ser respaldado por todos ya que su fin no es más que cambiar la realidad en la que vivimos y crear un mundo con menos injusticias, menos desigualdad y mayor inclusión.

Sobre esta importante acción, Carolina del Corro Álvarez Prado, integrante de fundación "Sí" mencionó que, "me gustó mucho sumarme y más que nada al ver que podemos brindar contención a aquel que la necesita para estar bien, hay mucha gente marginada. Antes pasaba al lado de una persona en situación de calle y la ignoraba, pero cambié esa forma de pensar y hoy en día los ayuda y escucho".

Franco Sajama, coordinador de los "Payamigos", manifestó que "hay que trabajar mucho la risoterapia que es un complemento a la medicina tradicional, porqué es muy importante en cualquier persona que no está bien. Cuando visitamos a abuelos los escuchamos y dejamos que nos cuenten sus historias. Pero, también es fundamental sacarlos de ese momento mediante chistes y que se rían, eso los hace sentirse mejor". En relación a su experiencia, Gastón Rivero, referente de "Terapia de Sonrisas", reflexionó lo siguiente: "Cuando comencé fui con el fin de ayudar, pero al final me ayudaron a mí. Hicieron que me dé cuenta que la vida no es tan fácil como nosotros la creemos. Eso me hizo pensar, me cambió todo y saqué cosas de mi vida para seguir. Yo agradezco haber puesto el pie en esto, el hecho de ver a abuelos o niños contentos me da una satisfacción enorme. Es lindo eso, pero también me pregunto siempre, ¿porque esa persona tan buena tiene que estar pasando por eso?, ¿porque se siente sola teniendo familiares y nadie la acompaña?".

La potente "medicina de la risa"

UNA MISMA SONRISA

Desde el año pasado, el grupo "Payamigos" además de visitar a adultos mayores que viven en geriátricos, extendieron sus actos a las salas del Hospital de Niños.

Los viernes a la mañana van a la Sala Fucsia y los domingos a las Amarilla, Verde y Naranja del nosocomio. Mientras que los sábados por la tarde asisten a los hogares.

Algunos prefieren o les es más cómodo estar con niños, otros con los abuelos, y también hay quienes deciden estar con ambos. Entre todos suman 40 voluntarios.

Muchos de los integrantes se fueron agregando gracias a talleres de preparación que se dictaron en el mes de abril y que se repetirán nuevamente en agosto.

Sobre las actividades del grupo, Franco Sajama dijo que: "Son dos ambientes distintos, hay chicos que prefieren ir al hospital porque en el hogar se ven cosas duras, abuelos atados y descuidados por sus familiares. Ellos nos cuentan historias muy tristes y se largan a llorar. En cambio, con los niños, a pesar que están enfermitos, es otro ambiente, con juegos, risas y mucho color".

Su herramienta de trabajo es el Clown que es sacar la niñez interior que tiene cada uno, libre de todos los prejuicios, miedos y con el único objetivo de jugar divertirse y compartir. "Es ser un niño otra vez, es sacar lo que uno lleva dentro, cuando somos niños no juzgamos, no discriminamos y no hablamos mal de nadie. Aunque cuando visitamos a los abuelos debería ser lo mismo, a muchos les cuesta o no se animan a hacer clown. Ese es mi desafío como coordinador, que todos intenten hacer esta técnica", mencionó Sajama.

Es tan importante esta actividad que, desde hace un mes, hay una madre que incorporó al grupo a sus dos pequeños que tienen menos de 10 años para que aprendan sobre valores y puedan emplear todo eso el día de mañana.

Desde el clown, los voluntarios reparten contención y carcajadas en los ancianos que en muchos casos se sienten solos por ausencia de sus familiares. Algunos de los jóvenes no manejan bien esa técnica por ello, lo que hacen es entablar charlas que duran horas. El objetivo de los "Payamigos" es que todos puedan usar el clown, que además de ser la "medicina de la risa" como ellos lo llaman, incluye esos diálogos profundos para saber todo lo que pasó esa persona durante su vida.

"Suelo charlar seguido con una señora que siempre me cuida, una fui enferma al hogar y me recomendó un remedio casero para que me cure. Siento como si yo fuera su nieta y ella mi abuela, las relaciones con ellos son muy lindas", contó sobre su experiencia Alejandra Tabarcache, integrante del grupo.

Por su parte, Tatiana Sanchez, otra voluntaria relató que: "Una vez charlé por horas con una abuela y me contó toda su vida. Me encantó escucharla y al final cuando me estaba yendo me dijo que no podía creer que se había acordado de todo eso porque ya lo tenía olvidado. Eso nos emocionó a las dos y nos abrazamos".

Para sumarse a la institución el número de contacto es: 388-154785594 (hogares de ancianos) o 388-154397814 (Hospital de Niños). O vía Facebook: Payamigos Grupo de Voluntarios.

Sacar el niño interior de un abuelo

GASTÓN RIVERO DE “TERAPIA DE SONRISAS” CON UN ADULTO MAYOR CONCIENTIZANDO.

Otro de los grupos solidarios que existen en la provincia de Jujuy, es "Terapia de Sonrisas" y ellos también decidieron compartir sus bondades con los más grandes y con los más chicos.

La institución surgió hace 3 años y desde hace un mes se propusieron la meta de visitar a dos instituciones por semana. "Visitamos a adultos mayores del hogar San Francisco, en donde compartimos una rica merienda, también fuimos a un merendero ubicado en el barrio San José de Palpalá en donde hicimos juegos divertidos. Vamos asignando lugares y nos comprometemos en ir", mencionó al respecto, Gastón Rivero, referente del grupo.

También asistieron el pasado viernes al merendero "A Pulmón" y hoy por la mañana estarán en el hogar "San Antonio". En cada encuentro llevan a cabo diversas actividades de acuerdo a lo que se necesite más en el lugar. Por ejemplo, cuando visitaron el merendero de Palpalá realizaron un apoyo escolar para los pequeños.

Al realizar esta tarea, el equipo de "Por Una Sonrisa" se cruza con realidades distintas ya que tratan con pequeños que recién están conociendo la vida y empezaron a recorrer su camino, y también tratar con adultos mayores que ya pasaron por eso y poseen un sinfín de historias para contar.

"Con los niños es más fácil la comunicación, vamos vestidos de payasos, eso los atrae y automáticamente quieren jugar. Pero, el adulto mayor tiene esa chispa de recordar sus vivencias del pasado, de cuando eran niños, por eso trabajamos con colores fuertes que le hacen recordar cosas de su niñez. Muchas veces el abuelo saca su niño interior y jugamos como lo hicimos en nuestra infancia, eso es muy lindo porque de estar sentados sin hacer nada, se ríen a carcajadas al igual que un chico", mencionó Rivero.

Sobre el compromiso que existe para con este tipo de tareas, el voluntario remarcó lo siguiente: "A la sociedad le falta mucho por crecer, las personas no se prestan tanto para estar cosas. Donan ropa sucia o rota, por ejemplo, donan lo que les sobra, no lo que necesita realmente la otra persona. Y muchas veces el otro no necesita ropa, necesita un abrazo y compañía. Con una hora a la semana que le asignes a ayudar al otro podemos hacer mucho".

Para sumarte a "Terapia de Sonrisas" se encuentra disponible el número: 388-154883444, la página de Facebook: Terapia De Sonrisas y el email: terapiadesonrisas1@gmail.com.

Dos proyectos destinados a todas las edades

FUNDACIÓN “SÍ” VOLUNTARIOS AYUDAN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y COMEDOR.

La fundación "Sí" está compuesta por 15 voluntarios que llevan a cabo dos acciones solidarias en nuestra provincia. Los recorridos nocturnos se realizan los miércoles y se van turnando entre los días sábados y domingos. El horario de partida es a las 20.30 y el punto de encuentro es en calle Otero 232. Desde ahí recorren Plaza Belgrano, hospital "San Roque", avenida 19 de Abril, inmediaciones de la exterminal, Parque San Martín y hospital "Pablo Soria".

Dentro de su itinerario, asisten a más de 30 personas según un registro que poseen. Cada noche, además de ayudar a adolescentes, adultos y ancianos en situación de calle, se cruzan con mujeres con hijos pequeños que también reciben el aporte de los voluntarios.

"Una sopa es la entrada que tenemos nosotros para crear vínculos y para que nos cuenten sus problemas. Nuestra meta es poder acompañarlos y estar cerca de ellos para cuando decidan salir de la calle", sostuvo al respecto Roque Sánchez, miembro de la fundación.

El programa "Sí Pueden" es realizado todos los sábados de 10 a 12 en el comedor "2 de Abril" del barrio Malvinas Argentinas. "El objetivo es divertir a los chicos y que se entretengan después de la semana escolar. Hacemos diversos juegos recreativos con manualidades, títeres o reciclaje por ejemplo. Lo primero que se hace es lo que llamamos el rompehielos para captar la atención y confianza de los pequeños y luego se viene la actividad principal que programamos", mencionó Mayra Vergara, otra voluntaria. Frecuentemente son 15 los pequeños que asisten a esta actividad, en la que también comparten un rico desayuno con los voluntarios. También realizan salidas con los niños a diferentes lugares de nuestra capital como ser el Parque Botánico, y pronto piensan llevarlos a conocer la Casa de Gobierno. Las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen participar en la institución y también para los que quieran colaborar con donaciones. Piden ropa de abrigo, calzado, frazadas y colchas para las recorridas y para el comedor cualquier alimento no perecedero, juguetes para festejar el día del niño o juegos de mesa. Las vías de comunicación son 388155799198 o 388-154381969. A través de Facebook: Fundación Sí Jujuy o al email: Jujuy@fundacionsi.org.ar. "Nos gustaría que más voluntarios se sumen, muchas veces no llegamos a hacer todo el recorrido porque somos pocos. Nos da impotencia que vivan en la calle por eso les pedimos a todos que se incorporen", agregó Carolina del Corro Álvarez Prado.