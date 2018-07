Luján y Cuyaya aburrieron

Deportivo Luján y Atlético Cuyaya podrían continuar jugando hoy y seguirían igualados. Ayer quedaron a mano tras el 1 a 1 en "La Tablada" controlado por Marcelo Pereyra.

El frío "congeló" ideas, la primera parte fue un bodrio, ninguno jamás hilvanó una jugada colectiva, abusaron de los pelotazos y mucho menos aparecieron las individualidades. Por eso se fueron al descanso en cero. En el complemento la cosa no cambió demasiado, salvo que el "bandeño" llegó primero con un centro de Ruiz, quizás la única jugada que el "Mago" despelgó, y terminó con un cabezazo de Machaca que devolvió el palo. Tras cartón, la bocha quedó corta tras tiro libre, Rodríguez ejecutó de media vuelta y la pelota pegó en la mano de Saavedra. Penal, expulsión para Aguirre por protestar y Arancibia cambió por gol. El "granate" buscó la igualdad en la cabeza de Quiroga, pero el balón salió apenas desviado. Sin embargo sobre los 33 minutos, la única jugada colectiva la armó Ríos que asistió a Álvarez por la izquierda y el lateral infló las mallas. Después se fue expulsado Ortíz por doble amarilla. En el cierre, Alí tuvo la victoria del "bandeño" tras eludir dos hombres en el camino, pero Yampe se quedó con el mano a mano.

(Gonzalo Díaz).

Otra victoria del "pirata"

Por sexta vez consecutiva Atlético Palpalá festejó en el Anual "Hugo Antonio Manzur" y ayer la víctima en el "Fausto Tejerina" fue Universitario a quién venció 2 a 0 con goles de García y Pascuttini que lo ilusionan a poder hacerle fuerza a los equipos encumbrados.

El encuentro no mostró muchas luces y no tuvo un dominador absoluto. Llegado a la media hora de juego el "pirata" pudo romper el cero con Vilca, Abad y otra de Pascuttini, pero García fue quien acomodó la bocha contra el palo para pasar al frente del marcador. Y en la segunda parte los "alumnos" no encontraron respuestas, pero los siderúrgicos ampliaron con Pascuttini.

(Sebastián Castro).